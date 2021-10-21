‘Zillet’in 13 maddesi fos çıktı

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Uzlaşılan maddeler arasında seçim barajının yüzde 3 olması, “torba kanun” usulünün kaldırılması, siyasi partilerin Hazine yardımı için yüzde 3 oranında oy alması şartında değişikliğe gidilerek oranın yüzde 1’e indirilmesi yer aldı.

Dertleri KHK

Cumhurbaşkanının kanunlara ilişkin veto yetkisinin olmaması, daha önceki parlamenter sistemde uygulandığı şekliyle cumhurbaşkanının sadece geri gönderme hakkına sahip olması, mutabakat sağlanan maddelerden biri oldu. Hükümete KHK yetkisinin; konusu, sınırları ve süresi yetki kanunuyla TBMM tarafından belirlenmesi şartıyla verilmesi, Meclisin siyasi ve Anayasa Mahkemesinin hukuki denetimine tabi tutulması öngörüldü. Toplantı sonrası CHP ve İP liderleri açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun Diyarbakır’a kendisinin izniyle gittiğini ve cumhurbaşkanlığı için telepte bulunmadığını söyledi.

HDP’ye muğlak cevap

Akşener ise HDP’nin de sürece dahil edilmesiyle ilgili soruya, şu kaçamak cevabı verdi: “Bizim bu konudaki görüşümüz defalarca söylendi. İYİ Parti’ye dair HDP’nin eşbaşkanları ya da farklı yöneticileri tarafından görüşler anlatıldı. Değişen bir şey yok, burada duruyoruz.”