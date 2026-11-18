Pompeii’de yürütülen kazılarda, Vezüv’ün patlamasıyla bir anda yarım kalan günlük yaşama ait yeni izlere ulaşıldı. Kent merkezindeki bir evde bulunan dolap, içindeki kişisel eşyalarla birlikte yaklaşık 2 bin yıl önce burada yaşayanların hayatına ışık tuttu.

Dolap yeniden oluşturulabilecek durumda

Pompeii Arkeoloji Parkı ekipleri, Via di Castricio olarak bilinen Roma dönemi caddesi üzerindeki orta büyüklükte bir yapıda çalışma yaptı. Kazı verileri sayesinde ahşap dolabın biçiminin ayrıntılı şekilde yeniden oluşturulabileceği belirtildi. Yapının bir konut olduğu düşünülse de konumu nedeniyle bir atölye olarak kullanılmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

Kozmetik, kolye ve tütsülük bulundu

Dolabın içinde kozmetik ürünlerinde kullanılan kaplar, balsam kavanozu, tütsülük, bronz fener ve ahşap çekmeceye ait parçalar tespit edildi. Bronz, cam ve seramik kapların yanı sıra çam kozalağı pullarını andıran süslemelere sahip küçük bir şişe ile 20 minyatür parçadan oluşan bir kolye de bulundu. Kolye; fayans, kemik, cam hamuru ve kristal benzeri malzemelerden yapılmıştı. Bu tür kolyelerin Roma döneminde koruyucu anlamlar taşıdığı ve yalnızca çocuklar değil yetişkinler tarafından da saklandığı biliniyor.

38 bronz para sahiplerinin aceleyle kaçtığını düşündürdü

Kazının en dikkat çekici bulgularından biri ise bitkisel malzemeden yapılmış küçük bir kabın içindeki 38 bronz para oldu. Arkeologlara göre paraların ve kişisel eşyaların geride bırakılması, evde yaşayanların yanardağ patladığında değerli eşyalarını toplamaya zaman bulamadan kaçmış olabileceğini düşündürüyor. Vezüv Yanardağı’nın MS 79’daki patlaması Pompeii’yi metrelerce kül ve volkanik malzemenin altına gömmüş, kentte günlük yaşam adeta bir anda durmuştu.