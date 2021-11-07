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Siyaset Zillet İttifakı'ndan sembolik cumhurbaşkanı projesi! Sadece maaş alıp törenlere katılacak
Siyaset

Zillet İttifakı'ndan sembolik cumhurbaşkanı projesi! Sadece maaş alıp törenlere katılacak

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Zillet İttifakı'nın hayalindeki cumhurbaşkanının sembolik, vasıfsız ve törenlerde sadece ayakta durarak maaş alacağı şeklinde bir model olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 11:29:00 -
Zillet İttifakı'ndan sembolik cumhurbaşkanı projesi! Sadece maaş alıp törenlere katılacak

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’nin görünüşte katılmadığı CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" toplantılarını ilişkin çarpıcı detayı paylaştı.

6 partinin "sembolik cumhurbaşkanı" projesinde görüş birliğine vardığına aktaran Saygı Öztürk, Zillet ittifakı’nın hayalindeki cumhurbaşkanının milletin parasından maaş alıp sembolik olarak törenlere katılacağını itiraf etti.

Öztürk yazısında, "Cumhurbaşkanı'nın parti üyeliği sona erecek, görev süresi sona erince aktif siyasete dönemeyecek. Cumhurbaşkanının sadece sembolik ve törensel yetkilerinin olması öne çıkıyor. Partilerin her konuda aynı öneride bulunduğu söylenemez. Örneğin İyi Parti seçim barajının yüzde 5'e indirilmesini önerirken, CHP ve Gelecek Partisi barajın kaldırılmasından yana" ifadelerini kullandı.

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