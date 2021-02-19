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Gündem Zillet ittifakından PKK’yı aklama yarışı! Terör üssü Kandil’den gelen talimatla harekete geçtiler
Gündem

Zillet ittifakından PKK’yı aklama yarışı! Terör üssü Kandil’den gelen talimatla harekete geçtiler

TSK’nın Gara’ya operasyonu sonrası 13 vatandaşımızın şehit edilmesinden iktidarı sorumlu tutarak çirkin itham ve iftiralarda bulunan CHP ile İyi Parti, şer cephesindeki diğer ortakları HDP’nin silahlı uzantısı PKK’yı aklamak için yarışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 09:25:00 -
Zillet ittifakından PKK’yı aklama yarışı! Terör üssü Kandil’den gelen talimatla harekete geçtiler

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Gara’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımızın sorumluluğunu AK Parti’ye yüklemek, ittifak ortakları HDP’yi aklamak için olağanüstü bir gayret gösteren CHP ve İYİ Parti, terör örgütleri tarafından ortaya atılan iddiaları dillendiriyor. İttifak ortakları HDP’nin katliamdaki sorumluluğunu gizlemek için hükümete saldıran şer bileşenleri, FETÖ’nün ve PKK’nın söylemleri üzerinden algı operasyonu yürütüyor.

Esas faili gizliyorlar

Gazeteci yazar Murat Özer, “Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan bir açıklama yaptı ve kendi kaçırdıkları vatandaşlarımızın şehit edilmesinden kaynaklı Erdoğan’ı sorumlu tuttu. HDP de benzer açıklamalar yaptı. Asıl sorun şu, Türkiye’nin ana muhalefet dediği CHP ve kendini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan İyi Parti de HDP ile söylem birliği içerisine girdi. Dünyanın herhangi bir ülkesindeki bir muhalefetin içine düşebileceği en kötü durum budur” dedi. 13 vatandaşımızın kanının PKK ve HDP’nin elinde olduğunu kaydeden Özer, “Söylem birliği içerisinde Erdoğan’ın hedef alınmasının hiçbir izahı yoktur. Esas sorumluları gizleme gayreti taşımaktadır. O açıdan bu durumun telafisi de mümkün durmuyor. 13 vatandaşımızın kanını ellerinden taşıyan insanlarla söylem birliği içerisine girmesi kabul edilemez. Deva ve Gelecek Partisi de HDP ile aynı çizgideler” ifadelerini kullandı.

Hırsızın hiç mi suçu yok?

ASSAM Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür, “Muhalefetin hükümete yüklenen tavrı ‘hırsızın hiç mi suçu yok’ sorusunu akla getiriyor. Açıktan kınama cesaretini bile gösteremediler. Milli menfaatlerimizi hiçe sayanların, terör unsurlarını başımıza bela edenlerin bugün bu elim olay karşısında takındığı tavır maşeri vicdanı yaralıyor. Bu söylem birliğiyle gerçek fail HDP ve PKK’yı gizliyorlar” şeklinde konuştu. Muhalefetin Batı’dan iktidar umduğunu kaydeden Ergür, “Muhalefetin yaptığı açıklamaya baktığımızda, HDP’nin, PKK’nın ve Batı’nın söylemleriyle hareket etmesi, milli menfaatlerimize uygun olmadığı aşikardır. İnsanın gönlü el vermese de kasıtlı olarak böyle bir işbirliği içerisinde olduğunu düşünüyorum” dedi.

Milli bir duruş sergilenmeliydi

İyi Parti’nin eski Medya ve Propagandadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, “HDP ile ilgili İYİ Parti, olumsuz bir eleştiri de bulunmuyor. Burada milli bir duruş sergilenmeliydi. Hükümete yüklenme faili gizleme çabasıdır. Şehitlerimiz AK Parti’nin değil milletin evladıydı. Burada milli bir duruş sergilenmeliydi” şeklinde konuştu. İyi Parti’nin HDP konusunda ikircikli davrandığını belirten Taşkaya, “İyi Parti, eğer samimiyse, HDP ile ittifak söylemlerini boşa çıkarmak istiyorlarsa, yapmadıkları konusunda da samimilerse buyursunlar HDP’nin kapatılmasını istesinler” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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