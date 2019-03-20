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Zillet İttifakı'nda PKK kuralları işlemeye başladı! Issıza götürüp öldüresiye dövdüler

Balıkseri'in Edremit ilçesinde CHP’den belediye meclis adayı olan Serkan Göker, bir başka CHP’li grup tarafından gece evinden alınıp ıssız bir yerde darp edildi. HDP ile ittifakı eleştirdiği için tehdit de edilen Göker, yaşadığı dehşet anlarını tüm detaylarıyla anlattı.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:50
Zillet İttifakı'nda PKK kuralları işlemeye başladı! Issıza götürüp öldüresiye dövdüler

CHP-HDP ittifakında PKK kuralları işlemeye başladı. İttifakı eleştiren CHP’li aday evinden alındı, ıssız bir yere götürülerek darp edildi.

Aydınlık'ın haberine göre Edremit’te yaşanan skandal olay, dünkü basın toplantısıyla günyüzüne çıktı. CHP’nin Edremit’te belediye meclis adayı olan Serkan Göker, bir başka CHP’li meclis üyesinin azmettirmesi sonucu gece yarısı evinden alınıp dövüldüğünü açıkladı.

Dövüldüğüne dair sağlık raporunu da basınla paylaşan Göker, “CHP’liler de bana sahip çıkmadı, yazıklar olsun” diye sitem etti. Göker’e silahlı saldırıda bulunduğu ileri sürülen Burak Taşkınsoy, dün teslim olarak ifade verdi. Diğer zanlı Osman Küçüktiryaki ise suçlamayı reddetti, belediyede çalıştığını, bir aydır sağlık raporlu olduğunu ifade etti. Küçüktiryaki, CHP’nin Edremit Belediye Başkan Adayı Salman Hasan Arslan için seçim çalışmalarında şoförlük yapıyor.

PKK işaretine karşı çıktı CHP'liler tarafından ölesiye dövüldü

CHP’ye altı ay önce üye olmuş olan Serkan Göker’e bir dostu, “Bunların olduğu partide ne arıyorsun” notuyla bir fotoğraf gönderdi. Fotoğrafta CHP’nin meclis üyelerinden Tümdeniz Çelebi vardı. Arkasında sözde PKK flamalarının olduğu mitingde, zafer işareti yapıyordu. Fotoğrafı CHP’den tanıdığı isimlere gönderen Göker, “Böyle bir resim gördüm. Partimize zarar verir mi” diyerek soruşturdu. Sonraki gelişmeleri basın açıklamasında anlatan Göker, şunları paylaştı:

HDP'yi eleştirdiği için önce tehdit sonra dayak

“Akçay’daki evin önüne gelmiş, aşağı çağırdı. Ben Edremit’teydim. ‘BP civarında buluşalım’ dedi, gittim. Osman’ın gelmesini bekledim. 10.50-11.15 arası geldi. Çıktığımda silah kabzası gördüm, sonradan Burak olduğunu öğrendiğim şoförün de silahı vardı. Bira aldılar, ama alkol içmediler. Köprüden sağa döndüler, ‘Burası işler bir yer, sohbet edemeyiz’ dediler. Villaların arkasında boş bir araziye götürdüler. ‘Biz bu olaya namusumuzu, şerefimizi koyduk. Bu resmi bize vereceksin. Ailene, karına çocuğuna zarar veririz’ dediler. ‘Bende olmayan bir resmi size veremem’ dedim. Osman çıkıp arkada biriyle konuştu, ‘Resim onda değil arkadaşındaymış’ dedi. Bana gelip ‘Kimde olduğunu söyleyeceksin’ dedi. ‘Gemi kaptanısın, 38 yaşına gelmişsin, bari doğru partiyle siyasete girseydin’ dedi. Beni aşağı indirdiler, tekme tokat giriştiler, tekrar arabaya bindirdiler. Silahın ağzına mermiyi verdi, ‘Tümdeniz Çelebi’yi arayacağız, özür dileyeceksin, 31 Mart’a kadar bu resim hakkında hiçbir şekilde beyanda bulunmayacaksın. Yoksa geliriz üstünde ne malvarlığı varsa alırız. Evini arabanı alırız’ deyip ağza alınmayacak küfürler ettiler. Tümdeniz Bey’i aradılar, ‘Serkan’ın yanında ne arıyorsun’ dedi ve kapattı. Tekrar aradı, ‘Serkan size bir şey söyleyecek’ dedi. Telefonu aldım, ‘Ben Serkan’ dedim. Tümdeniz Bey, ‘Ben sadece seni uyarmak istedim’ dedi. ‘Resim bende yok’ dedim. ‘Sana bir uyarı’ dedi. Bana ‘Sana zarar verdiler mi’ diye sordu. Tekrar tehdit, hakaret... ‘31 Mart’a kadar konuşmayacaksın’ diyerek arabamın yanına götürdüler. İnmeden bana şunu söylediler, ‘Seni biri ararsa bizi arayacaksın, telefonumuzu açacaksın. Yarın da geleceğiz, aracını bizim üstümüze geçireceksin’ dediler. Yüzüm kızarmıştı. 15 dakika oturdum, sonra avukatımı aradım. Hemen darp raporu almamı önerdi, gidip darp raporu aldım. Bu resimdeki belki HDP bayrağı değil, uyarmak istedim. Savcılar umarım suçluları ve azmettiricileri ortaya çıkartacaktır. Herhalde başka bi resim var ki, benim peşime düştüler.”

Devlet yetkililerine seslendi: Ölüm tehdidi alıyorum

“Şu an ölüm tehdidi alıyorum, partimden de iftiralar kulağıma geliyor. ‘Para için ortaya attı’ diyorlar. Ayda dört bin dolar ücret alan bir gemi kaptanıyım. CHP Genel Merkezi’nin bu işe hassasiyetle yaklaşmalarını ümit ediyorum. Ölüm tehdidi alıyorum. Ailemin hayatı da tehlikede olduğu için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’dan, Cmhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan can güvenliğimin sağlanması için yardım ve desteklerini rica ediyorum.”

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:50
  1. Aydın
  2. Balıkesir
  3. Edremit
  4. CHP Edremit İlçe Teşkilatı
  5. CHP’nin Edremit Belediye Meclis Adayı Serkan Göker
  6. Zillet İttifakı
  7. öldüresiye dövdüler
  8. HDP'yi eleştirdi diye dövdüler
  9. skandal
  10. CHP-HDP ittifakı
  11. Terör seviciler
  12. PKK kuralları
  13. Yerel seçimler

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  • CezmiCezmi37 dk önce
    CHP'nin durimi çok kotidir ha. CHP kamikazo yapi harhalda. Belkim ...kini da yemiştir lo. Bı CHP'dan pir ...k olmaz da ha işte ne diyeceskın. Vallah bı CHP'dan yakayi gurtaran gurtardiii, gurtaramayan nagneyi yediiiii. Aha da benden demasi ha.

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