Zillet ittifakında ortalık toz duman

Hakkı Bilir İstanbul

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin bir araya gelerek oluşturduğu zoraki ittifak dağılmaya yüz tuttu. İttifakın iki büyük bileşeni CHP ve İYİ Parti arasında genel başkanlık düzeyinde başlayan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürtüşmesi alt kurmaylara da yansıdı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın ’CHP tekil konuşmaya başladı’ sözlerine CHP kurmaylarının ‘Paçacı’nın ifadelerini maksada aşan tonda’ diyerek karşılık vermesi ittifaktaki dağınıklığın boyutlarını gözler önüne serdi. Milliyetçi seçmeni kandırmak için HDP’nin ittifak dışındaymış gibi gösterilmesi de dağınıklığı artırdı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Seçim döneminde farklı bir tavır takınabiliriz. Bunun sorumlusu HDP değildir” açıklaması ittifakın üvey kardeşinin sitemi olarak yorumlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ayrı ayrı adaylık sinyali vermesi de ittifakı iyice zora düşürdü. Uzmanlar, millet ittifakının kısa bir süre içerisinde dağılmasının yüksek bir ihtimal olduğunu kaydetti.

İttifak ihtilafa dönüştü

Hukukçu Yakup Alar, “Millet ittifakının, ‘Erdoğan gitsin de ülke batsın, ekonomi çöksün’ düşüncesinden başka bir emeli yok. Erdoğan düşmanlığı siyasi körlüğe sebebiyet vermiş durumda. Zoraki ittifak, zillet ihtilafına dönüştü. CHP, İYİ Parti ve HDP kurmaylarından gelen açıklamalar da bunu gösteriyor” dedi. Türkiye’nin ciddi bir muhalefet sorunu olduğunu kaydeden Alar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Muhalefetin tek ortak noktası Erdoğan düşmanlığı. Hiçbir projeleri yok. Yerli ve milli politikaları yok. Yıkıcı ve bölücü tüm unsurlarla ittifak yapmaktan çekinmiyorlar. Alternatif hiçbir projeleri yok. Bu tavır, Türk siyaseti açısından bir zulümdür. Millet İttifakı, milletin içine çıktıkça milletin tepkisi sonrası bu ihtilaf daha da artacak, sandıkta da büyük bir hezimet yaşayacaklardır.”

Dertleri kişisel ikballeri

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır, “Zillet İttifakının tek bir gayesi var, o da Erdoğan düşmanlığı. Bir de büyükşehirlerdeki rant paylaşımı. Bu düşmanlık uğruna Türkiye karşıtı her mihrakla işbirliği yapmaktan çekinmiyorlar. Fakat gelinen noktada aralarındaki zoraki kardeşlik düşmanlığa doğru evrilmeye başladı. Zaten sürekli olarak erken seçim istemelerinin temelinde de bu yatıyor. Bu ittifakı devam ettiremeyeceklerinin bilincindeler” ifadelerini kullandı. Zillet ittifakının hiçbir projesinin olmadığını kaydeden Çakır, “Sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürüyorlar. Bu şekilde pirim devşirmenin derdindeler. Fakat kendi içlerinde birbirlerine düştüler. Çünkü dertleri ülkenin refahı değil kişisel ikballeri” dedi.