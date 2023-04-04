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Siyaset Zillet ittifakında ortak liste krizi
Siyaset

Zillet ittifakında ortak liste krizi

Yeniakit Publisher
2023-04-04 09:17:00 - 2023-04-04 09:23:38
Zillet ittifakında ortak liste krizi

İttifakların ve siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmelerine 5 gün kala 7'li koalisyonda krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Gelecek Partisi ve DEVA Partisini kendi çatısına alarak seçime girmek isteyen Saadet Partisi'ne, DEVA kanadı itiraz ediyor. İYİ Parti ise 60'a yakın şehirde kendi listelerine dışarıdan katılım istemiyor.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "yüzde 99 tamam" dediği ittifak içi ittifakta DEVA Partisi krizi sürüyor.

Deva'da, parti kurmaylarının özellikle Karadeniz Bölgesi'nde milletvekili çıkarabileceklerine inandıkları, bu sebeple kendilerini gösterebilmek için yurt genelinde SP çatısı altında seçime girmeye itiraz ettikleri ortaya çıktı.

Gelecek Partisi kanadı, SP'nin amblemi ile seçime girme konusunda DEVA'yı ikna etmek için dirsek temasında bulunuyor.

DEVA'nın buna ek olarak, "Bazı illerde ittifak tek amblemle seçime girsin" önerisine ise İYİ Parti'den itiraz geldi.

Sadece CHP ile bazı bölgeler için ortak liste pazarlığına devam eden İYİ Parti, 60'a yakın ilde ise kendi listelerine dışarıdan katılıma müsaade etmiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Partilerin tüm anlaşmazlıklara rağmen yaklaşık 10 şehirde tek amblemle seçime girilmesine yönelik değerlendirmeleri sürüyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi teşkilatlarına duyuru yapan CHP, temayül yoklaması yapılmayacağını ve sandık kurulmayacağını, sadece desteklenen aday adaylarının belirtilip zarfa konularak kendilerine gönderilmesini istedi.

Teşkilatların gazını almak için yapılan bu göstermelik uygulama, büyük tepkiye yol açtı.

Bu süreçte İYİ Parti'de ise başka bir skandal patlak verdi.
Partinin Ankara'daki temayül yoklamasında ortalık savaş alanına döndü.
Tartışma sonucu tekme-tokat birbirine giren üyelerin o anları ağızları açık bıraktı.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

RIFKI

ALİ BABACAN , KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KENDİLERİNİ SATTIĞINI SÖYLÜYOR. ALİ BABACAN SEN BİLMİYOR MUSUN Kİ GELDİĞİ YERE İHANET EDEN GİTTİĞİ YERE DE İHANET EDER. SANA GÜVENİLMEYECEĞİNİ CHP LİLERİN BİLMEDİĞİNİ Mİ SANIYORSUN ?

HİZİPSAVAR

o surat ne mero hanım akşam sahura mı kalkmadın
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