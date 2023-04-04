Zillet ittifakında ortak liste krizi

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "yüzde 99 tamam" dediği ittifak içi ittifakta DEVA Partisi krizi sürüyor.

Deva'da, parti kurmaylarının özellikle Karadeniz Bölgesi'nde milletvekili çıkarabileceklerine inandıkları, bu sebeple kendilerini gösterebilmek için yurt genelinde SP çatısı altında seçime girmeye itiraz ettikleri ortaya çıktı.

Gelecek Partisi kanadı, SP'nin amblemi ile seçime girme konusunda DEVA'yı ikna etmek için dirsek temasında bulunuyor.

DEVA'nın buna ek olarak, "Bazı illerde ittifak tek amblemle seçime girsin" önerisine ise İYİ Parti'den itiraz geldi.

Sadece CHP ile bazı bölgeler için ortak liste pazarlığına devam eden İYİ Parti, 60'a yakın ilde ise kendi listelerine dışarıdan katılıma müsaade etmiyor.

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Partilerin tüm anlaşmazlıklara rağmen yaklaşık 10 şehirde tek amblemle seçime girilmesine yönelik değerlendirmeleri sürüyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi teşkilatlarına duyuru yapan CHP, temayül yoklaması yapılmayacağını ve sandık kurulmayacağını, sadece desteklenen aday adaylarının belirtilip zarfa konularak kendilerine gönderilmesini istedi.

Teşkilatların gazını almak için yapılan bu göstermelik uygulama, büyük tepkiye yol açtı.

Bu süreçte İYİ Parti'de ise başka bir skandal patlak verdi.

Partinin Ankara'daki temayül yoklamasında ortalık savaş alanına döndü.

Tartışma sonucu tekme-tokat birbirine giren üyelerin o anları ağızları açık bıraktı.

Kaynak: Sabah