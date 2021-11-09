Zillet ittifakı küfrün arkasında

YAVUZ SELİM İSTANBUL

İP vekili Lütfü Türkkan’ın şehit kardeşine ana-bacı küfretmesi karşısında Zillet İttifakı’nın paydaşları üç maymunu oynarken ne siyasileri, ne medyası, ne STK’ları, ne kadın dernekleri, ne de ünlü isimleri ahlaksızlığa çıt çıkaramadı. İşte Zilletin tezat karnesi...

HDP/PKK’lı Demirtaş’ın karısına sosyal medyadaki bir meczubun küfretmesine anında tepki gösteren İP Lideri Meral Akşener, kendi milletvekili Lütfü’nün şehit ailesine sövmesi karşısında suskunluğa gömüldü.

İP’in ortağı CHP’de ne Kılıçdaroğlu ne de parti kurmayları edepsizliğe ses çıkarmadı.

Ağzını her açtığında “siyasi ahlak kanunu”ndan bahseden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, İP’li Türkkan’ın küfrüne ağzını açamadı.

3 maymunu oynuyorlar

Daha önce Türkkan’ın merhum Erbakan’a yönelik hakaretine sessiz kalan SP Lideri Temel Karamollaoğlu, şehit ailesine yönelik edebsizliğe de göz yumdu.

Zillet medyasında Cumhuriyet, Sözcü, Karar, Yeniçağ ve Milli Gazete 3 gün boyunca Türkkan’ın küfrüyle ilgili bir haber yayınlamadı. Küfürbazı önce görmezden gelen sonra “küfür iddiası” diye haberleştiren Zillet medyası, Türkkan’ın Grup Başkanvekilliği’nden istifasını ise küçük sütunlarına taşıdı.

İstanbul Sözleşmesi’ni savunan ‘mor halkalılar’dan tek ses yükseltilmedi.

TKDF’den Mor Çatı’ya kadar, kadının hakkını hukukunu söyleyen dernek ve STK adı altında CHP’nin örtülü goygoyunu yapan kadın dernekleri, şehidin bacısına yönelik ahlaksız sözlere 4 gündür tepki göstermedi.

Hemen her konuda açıklama yapıp görüş bildiren Elif Şafak, Cem Yılmaz, Ahmet Ümit, Atilla Taş, Metin Uca, Selda Bağcan, Fırat Tanış gibi ünlü isimlerin hiçbirinden tepki gelmedi.

‘Hanımefendi’ sessiz

Kamuoyu, edepsizlikte birleşen Zillet İttifakı’nın bileşenlerine sert tepki gösterdi. Akit’e konuşan Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, şehit kardeşine küfredenin de ona tepki göstermeyenlerin de sandıkta gerekli cevabı milletten alacağını söyledi. Altunsoy, şunları kaydetti: “En küçük bir hadisede ortalığı yangın yerine çeviren kadın cemiyetlerinin, sanat camiasının ve muhalefet partilerinin Türkkan’ın küfrüyle ilgili duyarlı olmaması dikkat çekicidir. Ne kadın derneklerinden ne sivil toplum kuruluşlarından hiçbir ses yoktur. İyi Parti’nin genel başkanı olan hanımefendi de henüz ortaya bir tavır koymuş değildir.”

Meclis'e sokulmamalı

Türkkan’ın sözleri ve partinin tutumunun, milliyetçilik iddiasında bulunup milliyetçi oyları bölmek için proje ürünü olduğu tescillediğini kaydeden Altunsoy, şöyle devam etti: “İyi Parti’nin genel başkanından sonra gelen bir mevkideki mensubunun sözleri, bu partinin şuur altı boşalmasıdır. Bu sadece grup başkanvekilliğinden istifayla geçiştirilebilecek bir konu değildir. Bu şahsın partideki bütün görevlerine son verilmeli, dokunulmazlığı kaldırılmalı ve milletvekilliği bitirilmelidir. Ayrıca bizzat İP Lideri çıkıp milletten özür dilemelidir. Aksi takdirde milliyetçilik iddiasında bulunan İP ve ittifakının bütün bileşenlerine fatura millet tarafından kesilir. Bu tür sözleri sarf eden insanlar siyasetin ve Meclis’in kapısından bile geçmemelidir. Terörle mücadele şehit düşenlerin yakınlarına küfredenler mutlak hesabı sandıkta göreceklerdir.”

Sessiz kalma suçu

Hukukçular Derneği Temsilcisi Avukat Latif Cem Baran da, şunları dile getirdi: “Suça sessiz kalma suçunu işleyenleri hayretle seyrediyoruz. Siyasiler, STK’lar ve toplumun önde gelen insanlarının bu tür durumlarda ikircikli tavır içerisine girilmesini millet iyi görmektedir. Kendi ideolojilerinden her insanın rezilliklerine karşı kafayı kuma gömüyorlar. Bu sebeple daha önceki tepkileri de millet nezdinde itibar görmüyor. Bu hukuken de suça sessiz kalma suçudur. Bizim sessiz çoğunluk dediğimiz toplumun genel kesimi bunları izleyip sandıkta ona göre cevabını veriyor. Türkkan birçok noktada vukatlı bir kişiliktir. FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asya’ya para yatırılmasıyla ilgili bizatihi kampanya başlatan bir kişidir. Son küfür meselesiyle gerçek yüzü ortaya çıktı. Bu küfür sadece şehit ailesine değil, bütün milletin bacısına edilmiştir.”

Savcılar göreve

Türkkan’ın bağlantılarının ortaya çıkarılması gerektiğine değinen Baran, şöyle devam etti: “Başımızın üstünde taşımamız gereken insanlara küfretmek ve bu küfre sessiz kalmak ahlaksızlık ötesi bir durumdur. Bütün partilerin ve kamuoyunun Türkkan’ın vekil bile olamaması, TBMM’den atılması gerektiği yönünde tek ses olmalıydı. Bu vesileyle Türkkan’ın FETÖ gibi örgütlerle de olan ilişkileri incelenip savcılarımız tarafından açığa çıkarılmalıdır.”