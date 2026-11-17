Alibeyköy Atatürk Caddesi'nde kimliği belirsiz bir şüpheli, park halindeki 41 AZH 457 plakalı aracın yanına gelerek şoför koltuğunda oturan Ferhat Y'ye silahla ateş etti.

Şüpheli saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ferhat Y. yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

Caddeyi trafiğe kapatan polis, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve çevresinde inceleme yaptı.

İlk incelemede olayın taraflar arasında yaşanan alacak verecek meselesinden kaynaklandığını değerlendiren polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir görgü tanığı, "Geldi kapıyı açtı, kapı daha açılmadan silahla ateş açmaya başladı. O arada herkes kaçıştı. Hayatını kaybedeni tanımıyorum, olay gözümün önünde oldu." dedi.

Öte yandan, saldırı anında silah seslerini duyan çevredekilerin kaçarak uzaklaşmaları bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.