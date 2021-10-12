'Zillet ittifakı' çatırdıyor! HDP'yi kızdıracak çıkış

İstanbul seçimlerine HDP'nin katkı sağladığı iddiasının analiz edilmesi gerektiğini savunan Dervişoğlu, "Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'yi süreci etkileyecek bir siyasi aktör olarak görmüyorum." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, sorulan sorulara cevap verdi.

Kendisine "2019 yerel seçimlerinde HDP, Millet İttifakı'nın lehine aday çıkarmadı. Ama Millet İttifakı'nın ortağı olmadı. Yeni seçim sürecinde de bir birlikteliğin olmayacağı ifade ediliyor. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kalırsa HDP ve Millet İttifakı birlikteliği olası. Siz İyi Parti olarak HDP'nin adayı ikinci tura kalırsa oy verecek misiniz?" sorusu yöneltilen Dervişoğlu, partisinin birlikte yol yürüdüğü HDP'nin seçimlerde bir etkisinin olmayacağı görüşünü savundu.

'İstanbul seçimlerine desteği analiz edilmeli'

"HDP'nin yerel seçimlere katkısı İstanbul seçimlerinde kendini göstermiştir iddiası var." diyen Dervişoğlu, "İstanbul'da 1. turda, ilk seçimde Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti adayına attığı fark ya da sağladığı üstünlük 13 bindir. Daha sonra seçim tekrarlanınca biliyorsunuz ki bu fark 800 bine kadar yükselmiştir. Eğer HDP, CHP'yi desteklemiş ise, o birinci turda da desteklemiştir. Doğru değil mi? Yani 13 bin farkın olduğu seçimde de desteklemiştir. Fakat ikinci seçimde fark 800 bine çıkınca bunun değişik bir biçimde analiz edilmesi de icap ediyor." ifadelerini kullandı.

'HDP'yi süreci etkileyecek aktör olarak görmüyorum'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'yi süreci etkileyecek bir siyasi aktör olarak görmediğini kaydeden Dervişoğlu, "HDP'yi sürekli bizim tarafımızdan tartışılabilen, sürekli acaba ne yapacaktır sorularına cevap arayan bir noktaya taşımamak lazım diye düşünüyorum." diye konuştu.