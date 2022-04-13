Zillet, basını dayakla susturuyor

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Zillet ittifakına mensup partilerin teşkilatlarında ve yönetimindeki belediyelerde dönen yolsuzluklarla deşifre eden çok sayıda gazeteci kurulan kanlı pusularda ölümün eşiğine geldi. Kendilerine yönelik en ufak bir eleştirel haberde, gazetecilerin üzerinde zulüm ve baskı fırtınası estiren CHP ve avaneleri çirkin ve kanlı yüzünü bir defa daha gösterdi. Daha önce, Beyaz Tv çalışanlarını darp eden, Mersinli gazeteci Zeynel Boğan’a yönelik muştalı saldırı düzenleyen, Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntüleyen İHA muhabiri Mustafa Uslu’yu kanlar içerisinde bırakan zillet bileşenleri, şimdi de kendilerine yakın bir isim olan Yazar Ergün Poyraz’ı kurdukları pusu ile ağır yaraladı.

CHP’ye yakınlığıyla bilinen Yazar Ergün Poyraz’ın, Kuşadası Belediyesi’ndeki bir “ihale yolsuzluğunu” ihbar etmesinin ardından önceki gün akşam saatlerinde evinin önünde 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan ve Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Poyraz’ın hayati tehlikesi bulunuyor.

Yolsuzluğu yazan da soran da dayak yedi

CHP ve avaneleri, daha önce de kirli çamaşırlarını deşifre eden gazetecileri şiddetle susturma yoluna gitti. Başkanlığını CHP’li Vahap Seçer’in yaptığı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde dönen dolapları ve yolsuzlukları belgeleriyle ifşa eden gazeteci Zeynel Boğan, kurulan kanlı pusu sonucu hastanelik edildi.

CHP Mersin İl teşkilatı ise 16 Şubat’ta da Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluklarla ilgili haberleri nedeniyle kentte 35 yıldır yayın yapan Haberci Gazetesi’ni 300 kişilik kalabalık bir grupla basmış, gazetecilere yumurta ve boyalı saldırı düzenlemişlerdi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından kanlar içerisinde bırakıldı.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, ‘Kitre bebek’ vurgununa ilişkin soru sormak isteyen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz, Yavaş’ın korumalarınca darp edildi.

CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’ndan kaçak yapı iddiaları hakkında detaylı açıklama yapılmasını isteyen gazeteci Havva Karakaya, CHP’li Meclis üyeleri tarafından hem darp edildi hem de göz yaşartıcı sprey sıkıldı.

Yolsuzluğu sorma dayak sebebi

“CHP ve ortaklarının yönettiği belediyelerde yaşanan herhangi bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü yazmanız, ifade etmeniz, “bu nedir?” diye sormanız saldırıya uğramanız için yeter sebep olarak görülebilir” diyen Gazeteci Şükrü Sak, “CHP’li Kuşadası Belediyesi’nin mıcır ihalesinde usulsüzlük yaptığı yönündeki iddiaları araştıran Ergün Poyraz’ın saldırıya uğraması bu örneklere bir yenisini daha ekledi. Son dönemde, en az beş altı gazetecinin bu şekilde saldırıya uğraması tehlikenin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor! Soru soran ve gerçeği araştıran gazetecilerin bu şekilde saldırıya uğraması, bu saldırılara CHP yandaşı medyanın sessiz kalması da her açıdan rezil ve ibretlik bir manzara maalesef” dedi.

CHP ve ortaklarının basın özgürlüğü söyleminin göstermelik olduğunu kaydeden Sak, şöyle devam etti: “Aynı kafanın bir yandan da, ‘diktatör’ ve ‘muhalif gazeteciler susturuluyor’ söylemini dillendirmesi, bazı CHP’li milletvekillerinin ‘basın özgürlüğü’ raporları hazırlaması, basına sahip çıkıyor görüntüsünün verilmesi de dürüstlükle değil, riyâkârlığın boyutlarının nereye vardığı ile açıklanabilir sanırım. Bu saldırılar, geçmişte, CHP zihniyetinin basın üzerinde estirdiği ‘terör havası’nı hatırlatıyor maalesef! Artık bugün, her hangi bir CHP’li belediyedeki bir yolsuzluk iddiasını araştırmak için, saldırıya uğramayı, sopa yemeyi, gözünüzü hastanede açmaya hazır olmanız gerek demek ki.”

Suçu AK Parti'ye yıkabilirler

Gazeteci Yazar Hakkı Öcal ise, Ergun Poyraz olayının AK Partililerin üzerine yıkmak gibi bir plan olabileceğini söyledi. Öcal, “CHP’de iş başındaki grup, kabadayı üslubunu parti içerisindeki birtakım kişilere yaydıkları aşikar. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu’nun etrafına birtakım insanları toplayıp kamu kurumlarına gidip baskın yapmasında görebiliyoruz. Ne demek kamu kurumuna baskın yapmak? ‘Biz geliyoruz, cumhurbaşkanı olacağız o zaman sizin hakkınızdan gelmeyi biliriz’ havasını yansıtıyorlar. Ergun Poyraz’ın durumuna çok üzüldüm. Saldırıp, ‘Bunu zaten AK Partililer sevmez, AK Partililer dövmüştür’ diye planlamış da olabilirler” şeklinde konuştu.