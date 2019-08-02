Zilhicce ayının ilk on günü yapılacak ibadetler neler? Zilhicce ayı zikirler ve duaları

Zilhicce ayı Müslümanlar açısından son derece önemli aylardan biridir. Zira Kutsal topraklara gidip hac vazifesini yerine getirilmektedir. Diğer yandan kurban kesmek ibadetinin de yapıldığı değerli aylar içerisinde yer almakta. Zilhicce ayı 1 Ağustos Perşembe günü başladı. Zilhicce ayının 10. günü ise dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı'dır. Arefe günü sabah namazından başlayacak olan tekbirlerle bayrama hamd ve salatlarla karşılamaya hazırlanan Müslümanlar zilhicce ayının ilk on günü yapılacak zikirlerin neler olduğunu merak etmekte. Peki zilhicce ayının ilk on günü yapılacak ibadetler neler? Zilkade ayında yapılacak ibadetler, zilhicce ayı ibadetleri ve faziletleri, zilhicce ayı ne zaman 2019, hicri yılın son günü yapılacak ibadetler, zilhicce zikirleri...

Ey Allah! Bizim söylediğimiz gibi ve bizim söylediğimizden daha da hayırlı olan tüm hamdler sana mahsustur. Ey Allah! Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm sana aittir. Ben fani olduğum için mirasım da sana mahsustur. Ey Allah! Kabir azabından da dağınık işlerden de sana sığınırım. Ey Allah! Rüzgara getirmekte olduğu şeylerin hayrını senden isterim.