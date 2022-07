Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, fazileti ve önemi nedir?

Kurban bayramının içerisinde kutlandığı Zilhicce ayının ne zaman başlayacağı, bu önemli ayın faziletleri sıklıkla araştırılıyor. Peki, Zilhicce ayı başladı mı?

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

Zilhicce ayı 30 Haziran Perşembe günü başladı. Bu mübarek ay 29 Temmuz'da sona erecek ve 30 Temmuz'da muharrem ayı başlayacak. Zilhicce ayının 10.günü ise kurban bayramı başlayacak. Zilhicce ayının ilk 10 günü yani 29 Naziran-9 Temmuz arası senenin en faziletli günleri olarak ifade edilir.

Zilhicce ayı fazileti ve önemi nedir?

Rasulüllah (s.a.v) buyurdular ki: “Allah’ın kendisine ibadet edilmesini en çok sevdiği günler, Zilhicce’nin ilk on günüdür. Onlardan her bir günün orucu, bir senenin orucuna, her bir gecenin kıyamı da Kadir Gecesi’nin kıyamına denktir.” Hz Aişe (r.a) rivayet edildiğine göre, Zilhicce’nin başındaki on günden bir gün dahi oruç tutan kişi, sanki geri kalan senenin tümünde Allah Teala’ya ibadet etmiş gibi olur. Yine Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) buyurmuştur ki: “Zilhicce’nin her bir gün orucuna karşı yüz köle azadı yüz deve kurbanı ve Allah yolunda cihada yüz at bağışı sevabı vardır.” Rasulullah (s.a.v) dört şeyi terk etmezdi. Bunlar: Zilhicce’nin ilk on gününün orucu, aşura orucu, her aydan üç gün orucu, sabahın iki rekat sünneti.

Yüce Allah Kur’an’-ı Kerim’de: "Andolsun (tan yerinin ağırma vakti olan) o fecre! (Zilhicce’nin başındaki) o çok kıymetli on geceye de! (Her şeyin, özellikle bu gecelerin ve namazın) çiftine de tekine de! Bir de geçip gittiğinde o geceye! İşte yanlışlardan engelleyici bir akıl sahibi için bunlarda yemin konusu olacak önemli bir şey vardır, değil mi?" (Fecir Suresi 1-5)

Günlerden hiçbiri yoktur ki onlarda yapılan bir iş Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan işten daha faziletli ve yüce, Allah'a daha sevimli olsun?" (Tirmizi, Savm: 52; Darimî, Savm: 52)

İbni Abbas'ın şu rivayeti ise, bugünlerdeki ibadetin cihattan bile faziletli olduğunu gösteriyor:

Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam şöyle buyurdu:

"Allah katında içinde bulunduğumuz şu günler (Zilhicce'nin ilk on günün)deki salih amelden daha sevimli (salih amelin bulunacağı) başka günler yoktur."

Sahabeler, sordular:

"Ya Resulallah, Allah yolunda cihat da mı?"

Resulullah (s.a.v.) cevap verdi:

"Evet, Allah yolunda cihat da. Meğerki bir adam canıyla ve malıyla cihada çıkıp da kendisine ait mal ve candan hiçbir şeyi geri getiremez olursa, o başka." (İbni Mâce, Sıyam: 39.İbni Hacer, 5:119)