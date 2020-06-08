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Aktüel

"Zil çalan" şüpheliler tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:24:56 -
"Zil çalan" şüpheliler tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenkent Mahallesi Kanipaşa Caddesi'ndeki bir okuldan yapılması üzerine çalışma başlattı.

Motosikletle Üsküdar yönüne kaçtıkları belirlenen şüpheliler yakalandı.

Şüpheli Efe B.(20) ve Musa Ç'den (25) 6 metal sarı zil, bilgisayar monitörü, dizüstü bilgisayar, bilgisayar kasası, klavye, priz, adaptör, televizyon ve kullandıkları plakasız motosiklet ele geçirildi.

Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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