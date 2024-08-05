Zihinsel yetersizliği olan çocuklara depreme hazırlık eğitimi verildi

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman ve ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi bilim insanları öncülüğünde hazırlanan projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Prof. Dr. Necdet Budak, “Tam akredite öğrenci odaklı araştırma üniversitemizin bilim ekosistemi içerinde Hemşirelik Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman’ın yürütücülüğünü yaptığı disiplinlerarası bilim ekibi çok önemli ve anlamlı bir proje hazırladılar. Zihinsel yetersizliği olan çocukların deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası döneme hazırlıklı olmalarını amaçlayan proje TÜBİTAK tarafından da desteklenmeye uygun bulundu. Projeyi gerçekleştiren ekibi tebrik ediyorum” dedi.

Projenin amacıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman, “Doğal afetler, ekonomik ve sosyal hayatı kısa sürede kesintiye uğratan, insan faaliyetlerini durduran, büyük maddi kayıplara, ölümlere ve yaralanmalara neden olan olaylardır. Türkiye’de oluşum oranı en yüksek olan afet, depremdir. Toplumun her kesimi üzerinde olumsuz etkiler bırakan depremler, özellikle zihinsel yetersizliği olan çocukları daha fazla etkilemektedir. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar için afet hazırlıkları, normal gelişim gösteren çocuklar veya bireyler için yapılan hazırlıklarla aynı olmamalıdır. Bu projede zihinsel yetersizliği olan çocukların deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası döneme hazır oluşluklarını güçlendirmek amaçlanmaktadır” diye konuştu.

“Projenin hedef kitlesi özel gereksinimli ortaokul öğrencileri”

Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman, “Projenin hedef kitlesini, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ortaokulları bünyesinde yer alan Özel Eğitim Sınıfı ve Eğitim Uygulama Okulları II. Kademe sınıflarında eğitimlerine devam eden özel gereksinimli öğrenciler oluşturacaktır. İhtiyaç analizi yapılan ve profilleri belirlenmiş olan sınıflara özel hazırlanmış eğitim içeriklerinin öğretimi ve planların sınıfların ve okulların şartlarına göre uyarlanarak deprem senaryoların uygulanması hedeflenmektedir. Eğitimlerde, model olma, rehberli uygulama ve geri bildirim verme, videolar, resimli hikaye kartları, eğitici drama gibi yöntemler kullanılacaktır. Projenin zihinsel yetersizliği olan çocuklara yönelik depremle ilişkili acil durum, güvenlik ve barınma hizmetlerinin niteliklerinin artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir” dedi.

Multidisipliner bilim ekibi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman’ın proje yürütücülüğünü yaptığı projede, Arş. Gör. Dr. Ebru Konal Korkmaz, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Ökkeş Kısa ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bilal Özbek ise araştırmacı olarak görev alıyor.