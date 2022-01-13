Ulaşım için son derece önemli olan Zigana Tüneli’nin ne zaman zaman açılacağı merak konusu. Peki, Zigana Tüneli kaç kilometre?

Zigana Tüneli açıldı mı? Zigana tüneli kaç km?

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu güzergahında inşa edilen Yeni Zigana Tüneli'ndeki kazı çalışması tamamlandı.

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden, bittiğinde çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde ışık göründü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise yapımına Ağustos 2016'da başlanan projedeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'nin ulaşım koridorları arasında kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları bakımından önemli bir yere sahip olan Yeni Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa ediliyor.

Tarihi İpek Yolu hattında yer alan ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu'nun yanı sıra Orta Doğu ve İran'ın Karadeniz'e ulaşımını sağlaması açısından büyük öneme sahip Trabzon-Aşkale kara yolu, oldukça yüksek yoğunlukta bir trafik yükünü de taşıyor.

Bu güzergahta inşa edilen Yeni Zigana Tüneli'nin projesi, Trabzon-Aşkale kara yolunun 44'üncü kilometresindeki Maçka/Başarköy mevkisinde 1015 metre kotunda başlayıp 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğim ile tırmanıyor, yüzde 0,85 eğimle inerek, 67'inci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane kara yoluna 1212 metre kotunda köprülü kavşak ile bağlanıyor.

Sol tüpü 14 bin 448, sağ tüpü 14 bin 477 metre uzunluğunda olmak üzere çift tüpten oluşan Yeni Zigana Tüneli projesinin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15,1 kilometreye ulaşıyor.

Havalandırma sistemi için kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa dikey şaft yapıları kullanılan yeni tünelde, her bir istasyonda 1 temiz, 1 kirli hava olmak üzere 3 istasyonda toplam 6 havalandırma şaft yapısı bulunuyor.

Yeni Zigana Tüneli'nin inşasıyla 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirilecek.

Projenin tamamlanarak hizmete açılmasıyla Zigana Dağı'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve birinci tünelde 1825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1212 metreye inecek.

Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiği rahatlatacak proje, mevcut güzergahın geometrisini iyileştirerek 8 kilometre kısaltacak, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azalacak.

Tünel ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılan ve Türk mühendislerince yürütülen projeyle zamandan 18,6 milyon lira, akaryakıttan 39,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 58,1 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salımı da 15 bin 779 ton azaltılacak.

Sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak projeyle mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi sorunlar ortadan kalkacak. Yeni tünelle ayrıca trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlanacak, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunulacak.