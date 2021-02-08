Zeytinyağlı pilav olur mu? Zeytinyağlı pirinç nasıl yapılır?
Zeytinyağlı tam ölçülü pirinç pilavı tarifi | Pirinç pilavı denildiğinde akıllara tereyağlı ya da margarinle hazırlanan pilavlar gelir. Peki, zeytinyağlı pirinç pilavı olur mu? Zeytinyağlı pirinç pilavı tarifi | Tam ölçülü zeytinyağlı pilav tarifi
Zeytinyağlı pilav yapılışı | Pirinç pilavı zeytinyağlı olmaz diye bir kanı var. Ancak pirinç pilavını damak tadınıza göre zeytinyağıyla pişirebilirsiniz. Bunun için sıcak yemekler için uygun zeytinyağlarını tercih edebilirsiniz. Peki, zeytinyağlı pirinç pilavı nasıl yapılır?
Zeytinyağlı pirinç pilavı tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı pirinç
- 1,5 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı şehriye
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Zeytinyağlı pirinç pilavı nasıl yapılır?
Öncelikle pirinci güzelce yıkayıp 20 dakika kadar suda bekletin.
Bir tencereye zeytinyağını alın ve şehriyeleri kavurun.
Şehriyenin rengi dönünce süzdüğünüz pirinci ekleyin.
Pilavın tuzunu ilave edip birkaç dakika kavurun.
Suyu ekleyin ve ocağın altını en kısığa alın.
Tencerenin kapağını kapatın ve pilavı pişmeye bırakın.
Pilav suyunu çekince ocağın altını kapatın ve kapağın altına bir peçete örtün.
Pilavın demlenmesi için 15-20 dakika beklettikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.