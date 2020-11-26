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Kadın - Aile Zeytinyağlı Lahana Sarması Tarifi
Kadın - Aile

Zeytinyağlı Lahana Sarması Tarifi

Lahana sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde mutfakların en önemli malzemelerinden biridir. Soğuk havalara karşı da oldukça dayanıklı olan lahana, kış aylarında kapuskadan turşuya birçok tarifle oldukça lezzetli çeşitlerdendir. Peki, zeytinyağlı lahana sarması nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-26 23:41:00 -
Zeytinyağlı Lahana Sarması Tarifi

Zeytinyağlı Lahana Sarması nasıl yapılır? Zeytinyağlı Lahana Sarması tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. Soğuk tüketilen zeytinyağlı lahana sarması yapılışı haberimizde...

Zeytinyağlı Lahana Sarması Tarifi

Malzemeler

1 adet küçük boy lahana
1 su bardağı pirinç
1/2 su bardağ ısıcak su
2 adet kuru soğan
1/2 yemek kaşığı domates salçası
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
1 tutam kuru nane
1 çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı

İç harcı için; soğanları küp küp doğrayın ve 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağında, pembeleşene dek kavurun.

Yıkadığınız pirinci de ilave edip, birkaç dakiak daha kavurun. Salçayı ve baharatları da ekledikten sonra biraz daha kavurun.

Suyunu da ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve suyunu çekene dek pişmeye bırakın.

Lahana yapraklarını teker teker ayırın ve güzelce yıkayın.

Bir tencereye bolca su koyun ve su kaynamaya başladıktan sonra lahana yapraklarını içlerine atarak 3-4 dakika kadar tuttuktan sonra yaprakları çıkartın.

Haşladığınız lahana yapraklarından bir kaç tanesini ayırın ve bir tencerenin dibine serin.

Diğer lahana yapraklarının sert kısımlarını bir bıçakla keserek alın ve hazırladığınız iç harçtan koyarak yaprakları güzelce sarın ve dibine yaprak serdiğiniz tencereye yerleştirin.

Kalan zeytinyağını üstlerine gezdirin ve üstüne çıkacak kadar kaynar su ilave edin.

Biraz da tuz ekledikten sonra, üstlerine pişerken havaya kalkmamaları için porselen bir tabak kapattıktan sonra tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını kısık ateşe alıp bu şekilde 35 dakika pişmeye bırakın.

Lahana sarmaları piştikten sonra tenceresinde ılıklaşana dek bekletin ve dilerseniz limonla, dilerseniz yoğurtla servis edin.

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