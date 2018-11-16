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Zeytinyağını kulak enfeksiyonlarında kullanın

İki tip kulak enfeksiyonu vardır. Akut kulak enfeksiyonu, ağrılı fakat kısa sürelidir. Kronik kulak enfeksiyonu ise, işitme duyusunda kalıcı hasara neden olabilecek tekrarlayan enfeksiyonlardır. İşte zeytinyağını kulak enfeksiyonlarında kullanmanın yolları…

16 Kasım 2018 Cuma 23:48
Zeytinyağını kulak enfeksiyonlarında kullanın

SICAK ZEYTİNYAĞI

Sıcak zeytinyağı enflamasyonu azaltmada etkilidir ve ağrıdan anında rahatlama sağlar.

1 yemek kaşığı zeytinyağını hafifçe ısıtarak bir damlalığa aktarın. Sıcak zentinyağını kulağa birkaç damla damlatın. Bir ila iki hafta boyunca günde bir kez ilacı tekrarlayın.

ZEYTİNYAĞI VE SARIMSAK SUYU DEZENFEKTANI

Sarımsak, kulak enfeksiyonu sorununu çözmeye yardımcı olabilecek antimikrobiyal maddeler içerir.

2 diş sarımsağı suyunu çıkarmak için ezin ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın. Karışımdan birkaç damla damlalıkla enfeksiyonlu kulağa damlatın. Enfeksiyon temizlenene kadar bu prosedürü günde bir kez uygulayın.

UÇUCU YAĞLAR İLE ZEYTİNYAĞI

Papatya gibi bazı esansiyel yağlar antibakteriyel özellikleri ile bilinir.

Bu ilacı hazırlamak için 1 çay kaşığı zeytinyağı, 2 damla papatya yağı ve 1 damla lavanta yağına ihtiyacınız olacak. Zeytinyağını papatya ve lavanta yağı ile birleştirin. Karışımı enfekte olmuş kulağa bir pamuk topu kullanarak uygulayın. Bu ilacı iki hafta kadar günde iki kez kullanın.

ZEYTİNYAĞI VE FESLEĞEN YAPRAKLARI

Fesleğen yaprakları, enfeksiyona neden olan kulaklardaki bakterileri etkisiz hale getirmeye yardımcı olabilir.

1/4 bardak fesleğen yaprağını ezerek suyunu çıkarın ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını ile karıştırın. Karışımla bir parça pamuğı ıslatın ve kulağa yerleştirin. Bir hafta boyunca günde iki kez tekrarlayın.

ZEYTİNYAĞI VE ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, kulak enfeksiyonu gibi bakteriyel enfeksiyonlar için etkili bir ilaçtır.

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1/4 çay kaşığı elma sirkesini karıştırın. Karışımı damlalıkla kulağa koyun ve 5 dakika bekletin. Sonra kulağı boşaltmak için başınızı eğin. Bir hafta boyunca günde iki kez uygulayın.

AĞRI KESİCİ İÇİN ZEYTİNYAĞI VE SICAK KOMPRES

Sıcak kompres, ağrı ve rahatsızlığı hafifletmek için etkili bir yoldur.

Bir şişe ılık su alın ve kulağınızın üzerine koyarak 5-6 dakika bekletin. Kısa bir ara verin ve işlemi tekrarlayın. 3-4 kez tekrarladıktan sonra bir parça pamuğu zeytinyağıyla ıslatarak kulağa yerleştirin. Enfeksiyon temizlenene kadar bu prosedürü günde iki kez yapın.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 23:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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