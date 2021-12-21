Zeytinyağında demleme kadife çiçeği

Kadife çiçeği ağrı kesici özelliği de sahiptir. Ağrıyan bölgelerde rahatlama sağlar. Bu kolay tarifle bu çiçeğin tüm faydalarından faydalanablirsiniz.

Hazırlanışı

Kadife çiçeğini çiçek kısımlarını kullanalım. Ardından çiçek yapraklarını yoluyoruz ve yolunmuş yaprakları küçük ya da 500 ml lik bir orta boy kavanoza yerleştiriyoruz. Saf Zeytin yağını çiçek yapraklarının üzerini örtecek şekilde ekliyoruz. Bir Tencere dibine sıcaktan etkilenmeyecek bir tabak yerleştiriyoruz. Tabağın üzerine kapağı kapalı kavanozumuzu yerleştiriyoruz. Su ilave ediyoruz. Su kavanozun yarısına kadar gelecek şekilde olmalı.Suyu kısık ateşte tam 45 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Demleme yağınız soğuduktan sonra bir süzgeç yardımı ile süzünüz. Ve damlalıklı bir şişeye doldurunuz. Arzu ederseniz, tabiki direk kavanozdan da kullanabilirsiniz. Gece yatmadan önce cildinize , saçınıza, el ayak bakımında ve hafif yanık ya da yaralara uygulayabilirsiniz.

Zeytinyağında demleme usulü kadife çiçeğinin faydaları