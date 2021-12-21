  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Zeytinyağında demleme kadife çiçeği
Kadın - Aile

Zeytinyağında demleme kadife çiçeği

Kadife çiçeği, yaz mevsiminin ortalarında çiçek açarak sonbahar mevsiminin ortasına dek çiçeklerini açan bir bitkidir.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 13:06:00 - 2021-12-21 13:12:46
Zeytinyağında demleme kadife çiçeği

Kadife çiçeği ağrı kesici özelliği de sahiptir. Ağrıyan bölgelerde rahatlama sağlar. Bu kolay tarifle bu çiçeğin tüm faydalarından faydalanablirsiniz.

Hazırlanışı

Kadife çiçeğini çiçek kısımlarını kullanalım. Ardından çiçek yapraklarını yoluyoruz ve yolunmuş yaprakları küçük ya da 500 ml lik bir orta boy kavanoza yerleştiriyoruz. Saf Zeytin yağını çiçek yapraklarının üzerini örtecek şekilde ekliyoruz. Bir Tencere dibine sıcaktan etkilenmeyecek bir tabak yerleştiriyoruz. Tabağın üzerine kapağı kapalı kavanozumuzu yerleştiriyoruz. Su ilave ediyoruz. Su kavanozun yarısına kadar gelecek şekilde olmalı.Suyu kısık ateşte tam 45 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Demleme yağınız soğuduktan sonra bir süzgeç yardımı ile süzünüz. Ve damlalıklı bir şişeye doldurunuz. Arzu ederseniz, tabiki direk kavanozdan da kullanabilirsiniz. Gece yatmadan önce cildinize , saçınıza, el ayak bakımında ve hafif yanık ya da  yaralara uygulayabilirsiniz.

Zeytinyağında demleme usulü kadife çiçeğinin faydaları

  • Antibiyotik özelliği vardır
  • Flavonoid zenginidir
  • Ağrı kesici etkisi vardır
  • Yara iyileştirici özelliği ile bilinmektedir
  • Vitamin C zenginidir
  • Yağlı ciltelere ve akne sorunlarına iyi gelir
  • Siğillere faydalıdır
  • Antioksidan etkisi mevcuttur
  • Yaşlanma geciktirici özelliğe sahiptir
  • Katarakata karşı : lutein ve likopen gibi  faydalı maddeler içerir
  • Kanser önleyicidir
  • Ülsere faydalıdır
  • Detoks etkisi vardır
  • Böcek savar etkisi vardır
  • Kepek sorunlarına karşı etkilidir
  • Hemoroide karşı
  • Üşütme semptomlarında kullanılır
  • çay yapımında kullanılır
  • Çiçekler ve yaprakları salatalarda kullanılabilir
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay