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Zeytinyağı sağlıklı ama hangisi?

Son zamanlarda vücudun sağlıklı yağlara ihtiyacı olduğunu dile getiren birçok uzman görüşünden sonra yağlara olan bakış açısı değişti. Sağlıklı olduğu söylenen yağların başında da zeytinyağı gelmekte. Peki hangi zeytinyağı daha sağlıklı? Tam bir sağlık deposu olduğu bilinen, uzun yaşamın sırrı olarak görülen zeytinyağı hakkında Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu önemli bilgiler verdi.

25 Haziran 2019 Salı 18:32
Zeytinyağı sağlıklı ama hangisi?

Son zamanlarda vücudun sağlıklı yağlara ihtiyacı olduğunu dile getiren birçok uzman görüşünden sonra yağlara olan bakış açısı değişti. Sağlıklı olduğu söylenen yağların başında da zeytinyağı gelmekte. Peki hangi zeytinyağı daha sağlıklı? Tam bir sağlık deposu olduğu bilinen, uzun yaşamın sırrı olarak görülen zeytinyağı hakkında Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu önemli bilgiler verdi.

Zeytinyağı her yemeğe yakışır. Kullanırken korkmayın. Pilavı sadece zeytinyağlı yapmayı deneyin; yine harika olduğunu göreceksiniz. Kızartmalar için de sadece zeytinyağı kullanabilirsiniz.

Maliyet çok yükseliyor diyorsanız, diğer yağlarla karıştırarak kullanmayı deneyebilirsiniz. Sızma zeytinyağı kızartma için önerilmez. Çok stabil olmadığından sadece çok hafif kızartmalarda kullanın.

Yağın yanmasını önlemek tüm yağlar için en önemli konudur. Sadece zeytinyağına has olmayan bu duruma çok dikkat edin. Bir yağ çok ısındıysa, artık duman çıkartmaya başladıysa zararlı bileşiklerde içinde oluşmaya başlamış demektir.

Tereyağı kullandığınız bir yemekte biraz da zeytinyağı katmayı düşünebilirsiniz. Zeytinyağlılarda da önce yemeği az zeytinyağı ile pişirip sonra soğuduktan sonra sızma zeytinyağı eklemek yani yemekteki yağın çoğunun pişmeden tüketmiş olmak çok daha akılcıdır.

Sızma zeytinyağı ısıl işlem görmeden çok daha sağlıklıdır. Ancak unutmamak gerekir ki yağ yağdır; hepsinin gramı 9 kCal’dir. Sızma zeytinyağının altını çiziyoruz zira piyasadaki Riveria tipi yağlar karışık yağlardır.

Asitliği çok yükselmiş zeytinyağları rafinaja gönderilir ve hem fiziksel hem de kimyasal teknikler ile asitliği sıfıra indirilir. Sonra lezzete, stoklara vb bağlı olarak sızma zeytinyağı ile karıştırılarak piyasaya sunulur.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 18:32
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