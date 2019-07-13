Zeytinliklere gizlenen göçmenler kıskıvrak yakalandı
Çanakkale'de jandarma ekipleri zeytinlikler arasına gizlenmiş 45, İncirli mevkisi sahilinde de 28 düzensiz göçmen yakaladı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:15
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 73 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükhusun köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni tespit etti.
Aralarında kadın ve çocuklar da var
Ayrıca ekipler, Kösedere köyü İncirli mevkisi sahilinde aynı ülke vatandaşı 28 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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