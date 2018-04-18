Zeytinde hedef dünya liderliği

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yılın ilk yarısında 62 milyon 225 bin dolar olan sofralık zeytin ihracatı, son 4 sezonun en yüksek rakamına ulaşarak 71 milyon 53 bin dolar oldu.

Türkiye bu sezonda 94 ülkeye sofralık zeytin ihracatı yaparken, en fazla ihracat 23 milyon 263 bin dolarla Almanya’ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi Irak ve Romanya takip etti.

1 Ekim 2017 tarihinde başlayan 2017-2018 sezonunda Türkiye, 58 milyon 322 bin dolarlık siyah zeytin ihraç ederken, yeşil zeytin ihracatı ise 12 milyon 730 bin dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Türkiye’nin zeytin ağacı varlığının, 2002’den sonra yapılan dikimlerle 90 milyondan, 180 milyona çıktığını belirtti.

Türkiye’nin, 450 bin ton seviyesinde olan sofralık zeytin rekoltesini 1 milyon 200 bin tona çıkarma ve dünya lideri olma hedefi olduğunu bildiren Er, ülkedeki hammadde fiyatları, Mısır ve Yunanistan gibi rakip ülkelerle rekabet edilebilir düzeyde olduğu için sofralık zeytin ihracatında başarılı bir sezon geçirdiklerini kaydetti.