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Yerel Fotoğraf çekmek isteyen gencin feci ölümü
Yerel

Fotoğraf çekmek isteyen gencin feci ölümü

Yeniakit Publisher
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Fotoğraf çekmek isteyen gencin feci ölümü

Şanlıurfa'da fotoğraf çekmek isteyen 21 yaşındaki genç kadın dengesini kaybedip Fırat Nehri'ne düştü ve hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Dorucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklarda fotoğraf çekmek isteyen Havva Çelik, bir anda dengesini kaybedip düştü. Akıntıya kapılan Çelik, kayboldu.

Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.

Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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