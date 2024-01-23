  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

Mansur Yavaş çürümeye terk etmişti... Turgut Altınok'tan ANKAPARK açıklaması

ABD ve İsrail bu kadarını beklemiyordu! Bayraktar TB3 o Arap ülkesinde görüldü

Değerlerine sahip çıkmayı unutan bir milletin sonu, soysuz bir nesildir…Çarpık ilişkiler, aşk üçgenleri, türlü hayasızlıklar... Dalkavuklar muhafazakar yaşamı sorguluyor

Meteorolojiden kritik uyarı! Kar, fırtına, don...

Meral Akşener’e “cinayet” şoku! Hakim karşısına çıkabilir! Duyan, şaşkına dönüyor

Hafize Gaye Erkan hakkında bir bomba iddia daha! Şimdi herkes birbirine “Bu gerçekten doğru mu” diye soruyor

Yeni dönem başlıyor! Türkiye'den Mavi Vatan'daki çıkarlarını koruyacak imza

Husilere operasyon yapılacaktı... ABD'nin elit askerleri öldü!

İYİ Parti’den flaş “yerel seçim” kararı! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu
Yaşam Zeytinburnu'ndaki vahşet anının görüntüsü ortaya çıktı!
Yaşam

Zeytinburnu'ndaki vahşet anının görüntüsü ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-01-23 20:38:00 - 2024-01-23 20:41:45

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişinin arkadaşının başını keserek aşağı attığı olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Şehit Erkan Alyanak Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana gelmişti. Yabancı uyruklu iki kişi arasında çatı katında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıkmıştı.

Baltayla kafasını kesti

Kavga etmeye etmeye şahıslardan biri eline geçirdiği baltayla diğerini öldürerek kafasını kesmişti. Dehşete düşüren olayda şahıs, arkadaşının kafasını çatıdan aşağı atmıştı. Adam kısa süre sonra kendisini boşluğa bırakarak intihar girişimde bulunmuştu. Dehşete düşüren anların yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Vatandaşlar panikle kaçıştı

Kesilen başın sokağa atılma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, kesilen başın sokağa atılma anı ve vatandaşların korkarak kaçması yer aldı.

Alanya'da sahilde çocuk cesedi bulundu
Alanya'da sahilde çocuk cesedi bulundu

Yerel

Alanya'da sahilde çocuk cesedi bulundu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karne aldığı gün annesiyle kazada öldü!
Karne aldığı gün annesiyle kazada öldü!

Yerel

Karne aldığı gün annesiyle kazada öldü!

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay! Sahillere vuran cesetlerde flaş gelişme: Bakan Yerlikaya duyurdu!
Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay! Sahillere vuran cesetlerde flaş gelişme: Bakan Yerlikaya duyurdu!

Gündem

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay! Sahillere vuran cesetlerde flaş gelişme: Bakan Yerlikaya duyurdu!

Bu vahşeti yazmaya kelimeler yetmez! İstanbul Zeytinburnu’nda korkunç olay
Bu vahşeti yazmaya kelimeler yetmez! İstanbul Zeytinburnu’nda korkunç olay

Gündem

Bu vahşeti yazmaya kelimeler yetmez! İstanbul Zeytinburnu’nda korkunç olay

Film gibi olay! Kayıp yüzük 20 yıl sonra hem de öyle bir yerde ortaya çıktı ki...
Film gibi olay! Kayıp yüzük 20 yıl sonra hem de öyle bir yerde ortaya çıktı ki...

Yerel

Film gibi olay! Kayıp yüzük 20 yıl sonra hem de öyle bir yerde ortaya çıktı ki...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23