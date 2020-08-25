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Aktüel Zeytinburnu'nda metrobüste yangın
Aktüel

Zeytinburnu'nda metrobüste yangın

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:47:00 -
Zeytinburnu'nda metrobüste yangın

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Topkapı yönüne giden bir metrobüste, Zeytinburnu mevkisine geldiğinde yangın başladı.

Araç tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Zeytinburnu ve Bağcılar-Güngören istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.



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