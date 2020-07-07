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Aktüel

Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:02:50 -
Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katındaki perde satılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, iş yerinin bulunduğu apartmanı tedbiren boşalttıktan sonra müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

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