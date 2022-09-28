Zeytinburnu sular saat kaçta gelecek? 28 Eylül su kesinti saatleri
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi suların saat kaçta geleceğini araştırıyor.
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, su kesintileri ne zaman sona erecek?
Zeytinburnu sular saat kaçta gelecek? 28 Eylül su kesinti saatleri
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Veliefendi Mah,Telsiz Mah,Yenidoğan Mah,Çırpıcı Mah,Yeşiltepe Mah,Gökalp Mah,Beştelsiz Mah,Kazlıçeşme Mah,Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 28.09.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.