  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Mustafa Varank: Türk SİHA'ları her gün dünyada manşet oluyor

Yurtdışında gördü, Diyarbakır'a açtı! Şimdi paraya para demiyor

6'lı masada bir kriz daha! Bakanlık kavgası başladı

Katar'ın dev enerji projesi: Milyar dolarlık mega anlaşma! Dünyanın en büyük LNG - NFS projesi...

'Dolara müdahale gelecek' diyen İslam Memiş hem rakam hem de tarih verdi! Dövizi olanlar dikkat

Almanlardan bomba itiraf: Lufthansa'yı geçtiler

Başkan Erdoğan: Bunu yapanların amacı sosyal yapımızı çökertmek

Murat Karayılan’ın dediği olmuştu! İYİ Parti'ye seçim sonuçları tokadı

"Türk aile hayatı" dediğiniz bu mu? Zehra Çilingiroğlu "o erkekle" değil "bu erkekle" eğlenmiş

Dünyayı ayağa kaldıran son dakika gelişmesi! Balistik füze fırlatıldı
Yaşam Zeytinburnu sular saat kaçta gelecek? 28 Eylül su kesinti saatleri
Yaşam

Zeytinburnu sular saat kaçta gelecek? 28 Eylül su kesinti saatleri

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi suların saat kaçta geleceğini araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 21:43:00 -
Zeytinburnu sular saat kaçta gelecek? 28 Eylül su kesinti saatleri

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, su kesintileri ne zaman sona erecek?

Zeytinburnu sular saat kaçta gelecek? 28 Eylül su kesinti saatleri

İlçe         :              Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler     :              Veliefendi Mah,Telsiz Mah,Yenidoğan Mah,Çırpıcı Mah,Yeşiltepe Mah,Gökalp Mah,Beştelsiz Mah,Kazlıçeşme Mah,Sümer Mah,Nuripaşa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              28.09.2022 10:02

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23