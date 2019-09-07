Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı.
07 Eylül 2019 Cumartesi 17:32
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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