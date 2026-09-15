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Gündem İstanbul’un göbeğinde çatışma: Döviz bürosunda 4 kişi vuruldu
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İstanbul’un göbeğinde çatışma: Döviz bürosunda 4 kişi vuruldu

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İstanbul’un göbeğinde çatışma: Döviz bürosunda 4 kişi vuruldu

İstanbul Fatih’te bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından bir şüpheli yakalanırken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

İstanbul Fatih ilçesi Sofçuhan İşhanı içinde bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Bir şüphelinin de yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Fatih ilçesi Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan döviz bürosunda meydana geldi. Büroda bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kavganın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı belirtildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

 

 

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