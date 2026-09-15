Ahlaksızlara gözaltı: Adliye önünde sapkın LGBT azgınlığı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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"Ailem Güvende" operasyonundan rahatsız olan bazı sapkın severler adliye önünde taşkınlık çıkardı. Yaşanan olayların ardından LGBT yanlıları gözaltına alındı.
"Ailem Güvende" operasyonuna tepki için İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak arbede çıkaran bazı LGBT yanlıları gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmış, 12 ili kapsayan operasyonda 2 bin şişe kaçak alkol, uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti. LGBT yanlıları Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Polis gruba "dağılın" uyarısında bulundu.
Uyarılara aldırmayan eylemciler arbede çıkardı. Polis gruba müdahalede bulunarak adliyeye yaklaştırmadı. Grubun dağıldığı sırada taşkınlık yapmaya devam eden bazı eylemcilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
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