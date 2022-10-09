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Kültür - Sanat Zeytinburnu kültür sanat sezonunu açtı
Kültür - Sanat

Zeytinburnu kültür sanat sezonunu açtı

Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi (ZKSM) 2022-2023 sezonunu “Fevzi Karakoç-At’a Senfoni” resim sergisi ve “Dilek Türkan” konseri ile açtı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 10:32:00 -
Zeytinburnu kültür sanat sezonunu açtı

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Seminer, söyleşi, tiyatro, sinema, sergi, konser gibi birçok alanda 2008 yılından itibaren, adından söz ettiren bir faaliyet akışına sahip olan ZKSM, bu sezon da takvimine kattığı yeni isimler ve etkinliklerle kültür sanat alanında gündem oluşturmaya devam edecek. Önceki yıllardan birçok önemli ismin yanı sıra, ZKSM’de bu sezon, Ayşe Böhürler, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ve Aykut Ertuğrul gibi önemli isimler yeni seminer ve söyleşi serileri vasıtasıyla, dinleyicileriyle buluşacak. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı “At’a Senfoni” sergisi 20 Kasım’a kadar ZKSM’de ziyarete açık olacak.

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