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Yerel Zeytinburnu Belediyesi’nin Düzenlediği ‘Boğaz Gezileri’ Başlıyor…
Yerel

Zeytinburnu Belediyesi’nin Düzenlediği ‘Boğaz Gezileri’ Başlıyor…

Yeniakit Publisher
2023-05-06 21:44:00 -
Zeytinburnu Belediyesi’nin Düzenlediği ‘Boğaz Gezileri’ Başlıyor…

Bahar ve Yaz dönemlerinde Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçede ikamet eden vatandaşlara özel düzenlediği ücretsiz Boğaz Gezileri başlıyor. Rehber eşliğinde 3 saat sürecek tekne turu boyunca misafirlere yemek, çay ve kahve ikramı da yapılacak.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçe halkı için düzenlediği ücretsiz Boğaz Gezileri yeniden başlıyor. 6 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’de başlayacak ilk tekne turunda, Zeytinburnulu vatandaşlar İstanbul Boğazı’nın tüm güzelliklerini Rehber Dr. Salim Aydın eşliğinde gezecek. 3 saat sürecek gezi süresince vatandaşlara yemek, çay ve kahve ikramı da yapılacak.

25 Haziran 2023 tarihine kadar Perşembe ve Cumartesi, Pazar günleri düzenlenecek tekne turlarının güzergâhları ise şu şekilde olacak: Eminönü, Dolmabahçe, Çırağan, Ortaköy, Kuruçeşme, Bebek, Emirgan, İstinye, Tarabya, Büyükdere, Rumeli Kavağı, Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Küçüksu, Kandilli, Çengelköy ve Beylerbeyi.

15 TEMMUZ MEYDANI’NDAN ZEYPORT LİMANI’NA SERVİS KALDIRILACAK

Tekne turuna katılacak misafirler için 13.00 – 13.30’da Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan ZEYPORT Limanı’na; 16.30 – 17.00’de ise ZEYPORT Limanı’ndan Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na servis hizmeti sağlanacak. Ayrıca limana araçlarıyla gelmek isteyen misafirler için otopark imkânı da sunuluyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Boğaz Gezisi’ne katılmak isteyen vatandaşlar; zeytinburnu.istanbul adresi üzerinden ya da 444 1984 Çözüm Merkezi’ni arayarak başvuruda bulunabiliyorlar.

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