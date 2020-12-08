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Kadın - Aile Zeytin yaprağı koronavirüse karşı koruyor mu?
Kadın - Aile

Zeytin yaprağı koronavirüse karşı koruyor mu?

Zeytin yaprağının bağışıklık sistemine de oldukça önemli yararları bulunmaktadır. Son günlerde koronavirüse karşı etkili olduğu tartışılırken vatandaşlar zeytin yaprağının özelliklerini, faydalarını araştırıyor. Peki, Zeytin yaprağı koronavirüse karşı koruyor mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:02:00 -
Zeytin yaprağı koronavirüse karşı koruyor mu?

Artan Covid-19 vakaları ile birlikte insanların vücut savunma sistemine önemli katkısı olduğu belirtilen zeytin yaprağı araştırılıyor.

Zeytin yaprağı koronavirüse karşı koruyor mu?

Savunma sistemini güçlendirmek için bitkilerden faydalanmak isteyen vatandaşlar alternatif tıp olarak aktarların yolunu tutuyor. Aktarlarda soğukların gelmesinden ve Covid yayılımının artmasından dolayı talep gören zeytin yaprağı ve kekik vücutta savunma sistemini arttırdığı için yoğun talep görüyor. Kekiğin ve zeytininde içindeki maddelerden dolayı vücudun intihabını kırdığı doktorlar tarafından da kabul ediyor.

Zeytin yaprağında aktif tespit edilmiş analiz edilebilmiş bir kısım kimyasal ürünlerden başlıca etkilerini şu şekilde sayabiliriz;

Antibiyotik etkisi

Mantar karşıtı etki

Virüs karşıtı etki

Kolesterol düşürücü etki

Pıhtılaşma önleyici etki

Yaşlanma önleyici etki

Alzheimer karşıtı etki

Kan şekeri düşürücü etki

Tansiyon düşürücü etki

Serbest radikalleri temizleyici etki (özellikle akciğer hasarını azaltıcı etki)

Kanser üremesini durdurucu etki (özellikle idrar kesesi ve meme kanseri)

Zeytin yaprağı nasıl tüketilir?

Zeytin yaprağını aktarlarda bulmanın yanı sıra kişi evde kendi kendine de kurutabilir. 2 bardak zeytin yaprağı çayı adına 3 çay kaşığı yaprak, yeterli olacaktır. Yaprakların biraz ufalanmasıyla beraber kaynamış suya atmak ve 10 dakika demlenmesini beklemek önemlidir. Ardından süzerek, zeytin yaprağı çayı tüketilebilir. Etkisinin görülmesi adına gün içerisinde 3 bardak tüketmek yeterlidir.

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