Zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir? Nasıl demlenir?

Zeytin yaprağının lider üreticisi Çin’dir ve zeytin yaprağını en çok tüketen ülke Amerika’dır. Doğal bir antibiyotik olan zeytin yaprağı, kanserle savaşan faydalı bir bitkidir. Zeytin yaprağı ile çay demleme ve zeytin yaprağının faydaları hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Demlenir?

Zeytin ağaçlarından toplanan yada aktardan aldığınız zeytin yapraklarını kurutup evde öğütün. Toz halindeki zeytin yapraklarını 1 su bardağına 1 çay kaşığı ekleyip demleyin. Bu şekilde çayınızı hazırlayıp tüketebilirsiniz.

Bir diğer çay demleme yönteminde ise zeytin yapraklarını yıkayıp 4- 5 adet 1 litre suyun içine atıp demlenmesi için bekletin. 5 dakika kadar demlenmesini bekledikten sonra zeytin yaprağı çayından günde 2 bardak tüketebilirsiniz. Tadı hoşunuza gitmezse bal yada limon ilave edip bu şekilde de tüketebilirsiniz.

Zeytin Yaprağı Çayının Faydaları

– Günde 2 bardak içildiğinde cildi canlandırır,– Kolesterole iyi gelir,

– Kulakta meydana gelen enfeksiyonu giderir,

– Soğuk algınlığı ve nezle rahatsızlığına iyi gelir,

– Romatizmal ağrılar, kanser ve AIDS ağrılarında etkilidir,– Selülit tedavisinde cilt kırışmasını önler,

– Bronşit rahatsızlığına iyi gelir,

– Kan şekerini düzenler,

– Antioksidan etkisi vardır,

– Cilt rahatsızlıklarında ve cilt yaralarında iyileştirici etkiler gösterir,

– Dizanteri tedavisinde etkilidir,

– Cilt hücrelerini yeniler,

– Antibakteriyel özelliktedir,

– Kan şekerini düşürür,

– Bağışıklık sistemini güçlendirir

Safra taşı bulunan kişiler zeytin yaprağı çayını kullanmadan önce doktora danışmalıdır. Düzenli ilaç kullanan kişiler doktora danışmadan zeytin yaprağı çayını içmemelidir. Tansiyon ve şeker rahatsızlığı olan kişiler doktora danışmadan kullanmamalıdır. Zeytin yaprağı çayı ile kullanılan ilacın etkisi azalabilmektedir yada aşırı derece artabilmektedir. Hamilelik dönemleri ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmamalısınız.