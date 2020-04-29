  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

'Zeytin fidanı' kavgası kanlı bitti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, husumetli iki aile arasında zeytin fidanının kırılması üzerine yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

2020-04-29 08:41:00 -
'Zeytin fidanı' kavgası kanlı bitti

Olay, saat 22.30 Şehitler Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde medyana geldi. İddiaya göre, Nar ailesinin evinin önünde bulunan zeytin fidanının kırılması sonucu aynı mahallede oturan ve husumetli oldukları öğrenilen Gökçen ailesi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz ve Ali Gökçen tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Selahattin Nar (20), Özkan Nar, Mustafa Nar, Müslüm Nar, Türkan Özer, Dudu Nar ve yine Dudu Nar ile Caner Andirman vurularak yaralandı.

Selahattin Nar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Selahattin Nar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Müslüm Nar’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı