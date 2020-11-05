Zeytin ezmeli kurabiye nasıl yapılır?
Kolay zeytin ezmeli kurabiye | Lezzetli ve bayatlamayan bir tarif arayanlar, zeytin ezmeli kurabiyenin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, zeytin ezmeli kurabiye nasıl yapılır? | Zeytin ezmeli kurabiye gerekli malzemeler | Bayatlamayan kurabiye | Bayatlamayan tuzlu kurabiye
Bayatlamayan kurabiye tarifi | Çayın yanına yakışan birkaç gün bayatlamayan bir kurabiye tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Ağızda dağılan lezzetli bir zeytinli kurabiye yapmak için kağıdı kalemi hazırlayın. İşte, zeytinli kurabiye tarifi:
Zeytin ezmeli kurabiye tarifi
Malzemeler:
- 100 gram oda sıcaklığında tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağı
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı pul biber
Üzeri için:
- Yarım çay bardağı susam
- 1 adet yumurta sarısı
Zeytin ezmeli kurabiye nasıl yapılır?
Bir kaseye un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri alın.
Un ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin.
Hamuru güzelce yoğurun.
Hamurdan parçalar alın ve arasına zeytin ezmesi koyun.
Yağlı kağıt serili bir tepsisine kurabiyeleri dizin.
Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürün.
Son olarak kurabiyelere susam serpin.
Önceden ısıtılmış fırında kurabiyeler 15 dakika kadar pişirin.
Afiyet olsun.