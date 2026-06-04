İtalyanlar resmen duyurdu! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası...
Corriere dello Sport, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Raffaele Palladino olduğu haberini girdi.
Corriere dello Sport, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Raffaele Palladino olduğu haberini girdi.
Uzun süredir teknik direktör arayan Beşiktaş'ın, İtalyan teknik adam Raffaele Palladino ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Palladino’nun İtalyan ekibi Atalanta ile Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Taraflar şu an karşılıklı anlaşmayla sözleşmeyi feshetmek için son detayları görüşüyor. Eğer karşılıklı fesih konusunda tam uzlaşma sağlanamazsa, Atalanta'nın yolları ayırmak adına görevden alma formülünü devreye sokacak.
Palladino’nun adı, Beşiktaş'ın yanı sıra Fransa'dan birçok kulüple, İtalya'dan ise AC Milan ve Sassuolo gibi önemli ekiplerle anılıyordu. Kariyerinde ilk kez İtalya dışına çıkmaya hazırlanan 42 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ın somut adımları ve projesi sonrasında tercihini Türkiye’den yana kullandı.
Corriere dello Sport'un haberine göre; Palladino’nun Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Atalanta da Maurizio Sarri ile imza atacak.
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