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Sırrı sosunda saklı... Dünyaca ünlü 'Bursa Kebabı' turistlerin gözdesi oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sırrı sosunda saklı... Dünyaca ünlü 'Bursa Kebabı' turistlerin gözdesi oldu

Bursa'nın dünyaca ünlü tescilli lezzeti Bursa Kebabı, sosyal medyada en çok önerilen yemeklerden oldu. Şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi bu lezzet oldu...

#1
Foto - Sırrı sosunda saklı... Dünyaca ünlü 'Bursa Kebabı' turistlerin gözdesi oldu

Bursa'nın tescilli lezzeti ve Türk mutfağının en önemli simgelerinden biri olan Bursa Kebabı adeta yemek kategorisine 1 sıraya yükseldi. Şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğramadan dönmediği kebapçılarda, porsiyon porsiyon spariş ediliyor.

#2
Foto - Sırrı sosunda saklı... Dünyaca ünlü 'Bursa Kebabı' turistlerin gözdesi oldu

Bursa'daki işletmeciler, kaliteli bir kebabın sırrının; sosunda olduğunu belirtiyor. Bursa Kebabı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi olurken ilin ekonomisine de katkı sunuyor.

#3
Foto - Sırrı sosunda saklı... Dünyaca ünlü 'Bursa Kebabı' turistlerin gözdesi oldu

İşte Bursa'daki güncel fiyat listesi. Bursa genelinde yapılan piyasa araştırmalarına göre, herhangi bir marka veya mekan ayrımı gözetmeksizin fiyatlar şu aralıklarda seyrediyor: Geleneksel ve Tarihi Merkezler (1 Porsiyon): Şehrin, turistik ve tescilli yöntemlerle üretim yapan noktalarında bir porsiyon İskender kebabın fiyatı 650 TL ile 850 TL arasında değişiyor. Menüye sadece kebap fiyatıyla bakmak yanıltıcı olabiliyor. Bursa Kebapı'nın ayrılmaz parçası olan geleneksel kuru üzüm şırası, ekstra tereyağı sosu ya da tatlı alternatifleri de eklendiğinde, ünü il sınırlarını aşabiliyor.

#4
Foto - Sırrı sosunda saklı... Dünyaca ünlü 'Bursa Kebabı' turistlerin gözdesi oldu

İşte Bursa genelindeki restoranlarda, porsiyonuna ve sunulan hizmete göre şekillenen güncel Bursa Kebabı'nın sırrı: Bursa İskender Kebabı sosu; tereyağında kavrulmuş domates-biber salçası, et suyu veya su ve baharatlarla hazırlanan, pideleri lezzetlendiren imza niteliğinde bir sostur. -1 yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı zeytinyağı (veya sıvı yağ). 1,5 yemek kaşığı domates salçası. 1 tatlı kaşığı biber salçası. 1,5 su bardağı sıcak su veya et suyu. 1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber. 1 çay kaşığı kekik. Hazırlanışı:Bir sos tenceresinde tereyağını ve sıvı yağı eritin.Eriyen yağın üzerine salçaları ekleyin ve kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika kavurun. Baharatları (tuz, karabiber, pul biber, kekik) ilave edip 1-2 tur karıştırın. Sıcak suyu (veya et suyunu) yavaş yavaş ekleyerek topak kalmaması için çırpıcı ile karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kadar kıvam almasını sağlayın. Sıcak sosu, doğranmış tırnak pidelerin ve üzerindeki et dönerin üzerine bolca dökerek servis edebilirsiniz.

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