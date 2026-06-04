Sırrı sosunda saklı... Dünyaca ünlü 'Bursa Kebabı' turistlerin gözdesi oldu

İşte Bursa genelindeki restoranlarda, porsiyonuna ve sunulan hizmete göre şekillenen güncel Bursa Kebabı'nın sırrı: Bursa İskender Kebabı sosu; tereyağında kavrulmuş domates-biber salçası, et suyu veya su ve baharatlarla hazırlanan, pideleri lezzetlendiren imza niteliğinde bir sostur. -1 yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı zeytinyağı (veya sıvı yağ). 1,5 yemek kaşığı domates salçası. 1 tatlı kaşığı biber salçası. 1,5 su bardağı sıcak su veya et suyu. 1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber. 1 çay kaşığı kekik. Hazırlanışı:Bir sos tenceresinde tereyağını ve sıvı yağı eritin.Eriyen yağın üzerine salçaları ekleyin ve kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika kavurun. Baharatları (tuz, karabiber, pul biber, kekik) ilave edip 1-2 tur karıştırın. Sıcak suyu (veya et suyunu) yavaş yavaş ekleyerek topak kalmaması için çırpıcı ile karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kadar kıvam almasını sağlayın. Sıcak sosu, doğranmış tırnak pidelerin ve üzerindeki et dönerin üzerine bolca dökerek servis edebilirsiniz.