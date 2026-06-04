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Gündem Seçimde peşinden ayrılmıyorlardı! KARAR’ın Tunalı’sı Kılıçdaroğlu’nu ‘düşkün’ ilan etti
Gündem

Seçimde peşinden ayrılmıyorlardı! KARAR’ın Tunalı’sı Kılıçdaroğlu’nu ‘düşkün’ ilan etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Seçimde peşinden ayrılmıyorlardı! KARAR’ın Tunalı’sı Kılıçdaroğlu’nu ‘düşkün’ ilan etti

Özgür Özel döneminde ayyuka çıkan rüşveti, kara parayı ve otel odalarında basılan CHP'li belediye başkanlarının ahlaksızlık rezaletlerini görmezden gelen Karar yazarı A. Yağmur Tunalı, hedef saptırarak dün kapısında kul köle oldukları Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘düşkün’ diyerek saldırdı. Dün çıkarları için peşinden ayrılmadıkları adamı bugün fırlatıp atan lağım medyasının bu kirli çarkı, tam bir ‘kullan-at’ muamması olarak tarihe geçti.

Yargının 'mutlak butlan' kararıyla Özgür Özel’in gayrimeşru yönetimi devrilip Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP’nin başına geçerken, muhalefetin kuklası Karar Gazetesi derin bir çelişkiye imza attı. Özgür Özel döneminde ayyuka çıkan rüşveti, kara parayı ve otel odalarında basılan CHP'li belediye başkanlarının ahlaksızlık rezaletlerini gizleyen Karar yazarı A. Yağmur Tunalı, dün peşinden ayrılmadıkları Kılıçdaroğlu’na şimdi saldırmaya başladı. 

CHP’de yaşanan skandallar, Türk yargısının verdiği 'mutlak butlan' kararıyla yeni bir boyuta taşındı. Mahkemenin, Özgür Özel ve ekibinin gayrimeşru kurultay tezgahını çökerterek partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nu getirmesi, fondaş muhalefet blokunda adeta infiale yol açtı.

Dün Kılıçdaroğlu’na ‘Halil İbrahim Sofrası’ güzellemeleri dizen, seçim bitip menfaat muslukları kesilince ise aynı ismi bir kalemde silip atan Tunalı, inanç kavramlarını kirli siyasi hırslarına meze etmeye başladı.

Hükümeti devirmek ve vesayet odaklarının ekmeğine yağ sürmek için her türlü kirli ittifaka kapı açan, muhalefet partilerinin adeta güdümlü yayın organı haline gelen Karar Gazetesi'nin yazarı Tunalı, köşesinde Kılıçdaroğlu’nu Alevilik inancındaki en ağır müeyyidelerden biri olan "düşkünlük" üzerinden hedef alarak ağır hakaretlerde bulundu. Siyasi çıkarları bittiği an eski ortaklarını nasıl harcadıklarını gözler önüne seren yazar, yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Yenildiği halde yan yollara sapana, seçimden kaçana, hak hukuk tanımayana alevî denmez. Bırakın alevîliği, siyasetçi ve insan olarak tartıya bile çıkarılmaz. Kılıçdaroğlu, gücü arkasına alıyor ve “arınma”dan bahsediyor. Temsilde hata olmaz, arındıracak suyu -affedersiniz- lağım kanalına bağlayıp içine düştükten sonra rakiplerine “Hadi gelin arının!” diyor. Nasıl göründüğünü düşünmüyor. Kılıçdaroğlu, Reha Çamuroğlu dostumuzun x paylaşımında dediği gibi artık “siyasi mevtâ”dır. Kılıçdaroğlu, “düşkün”lük eşiğini dibe çekti. Artık düşkünlüğü seviye olarak anlayacağız diyen çıkarsa hiç şaşırmam!"

Dün iktidara yürümek için Kılıçdaroğlu'nun kapısında kul köle olan, ‘Millet İttifakı’ maskesi altında her gün övgüler düzen Karar Gazetesi ve arkasındaki muhalif blok, bugün Kılıçdaroğlu'nu ‘lağım kanalına düşmekle’ ve ‘çukurun bile altında olmakla’ itham edecek kadar seviyeyi düşürdü. Çıkarları bittiğinde birbirlerini nasıl canavarca hislerle arkadan bıçakladıklarını gösteren bu kin dolu satırlar, kurguladıkları masanın ne kadar çürük, zihniyetlerinin ise ne kadar çukur olduğunu bir kez daha milletimizin huzurunda ispatlamış oldu.

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Yorumlar

Serhat

Vesayet odaklarının ekmeğine yağ sürmek için her türlü kirli ittifaka kapı açan, muhalefet partilerinin adeta güdümlü yayın organı haline gelen Karar Gazetesi'nin yazarı Tunalı, köşesinde Kılıçdaroğlu’nu Alevilik inancındaki en ağır müeyyidelerden biri olan "düşkünlük" üzerinden hedef alarak ağır hakaretlerde bulundu.

BURAK

Dün Kılıçdaroğlu’na ‘Halil İbrahim Sofrası’ güzellemeleri dizen, seçim bitip menfaat muslukları kesilince ise aynı ismi bir kalemde silip atan Tunalı, inanç kavramlarını kirli siyasi hırslarına meze etmeye başladı.
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