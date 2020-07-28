Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 3 teröristin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/PYD'li, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ'lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.