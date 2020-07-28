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Aktüel

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:22:00 -
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 3 teröristin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/PYD'li, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ'lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

 

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