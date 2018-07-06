Zeytin çekirdeği yutmak zararlı mıdır?

Fakat nasıl olsa zeytinin çekirdeğinin de faydası var denip direkt olarak yutulmamalıdır. Çünkü birçok uzmana göre zeytin çekirdeği yutmak insanlara yarardan çok zarar getirmektedir. Herkesin bunun bilincinde olup ona göre hareket etmesi gerekmektedir.

Zeytin çekirdeğinin özellikle hemeroid problemi üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir. Buna dayanarak da kulaktan kulağa zeytinin çekirdekleri ile beraber yenmesi söylenmektedir. Fakat bu doğru bir düşünce değildir. Çok fazla zeytin çekirdeği yutmanın ciddi sağlık problemlerine bile yol açabileceği belirtilmektedir.

Genel olarak böyle bir düşüncenin yayılmasındaki sebebin hemoroiti olanların doktora gitmeye utanmasından kaynaklandığı ifade edilmektedir. Ancak, böyle bir faydası olsa bile yutulduğunda neler olabileceği kimsenin aklına gelmemektedir.

İlk olarak zeytin çekirdeği hakkında bilinmesi gereken iki ucunun da sivri olduğudur. Hal böyle olunca da mide tarafından zeytin çekirdekleri öğütülemez. Direkt olarak midede kalabilir ya da bağırsaklara hiçbir değişikliğe uğramadan gider.

İki ucu da sivri olduğu için bağırsaklara zarar vermesi hiç de zor değildir, sindirim sistemi üzerinde problemler meydana gelebilmektedir. Bu durumun iyice dikkate alınması gerekir. Hatta hemeroiti olan kişilerin yaralarına bile zarar verebilmesi söz konusudur. Bu yüzden de zeytinin çekirdeklerinin yutulmaması gerekmektedir.

Yapılması gereken zeytin çekirdeğinin insanın doğal metabolizmasına uygun hale getirildikten sonra tüketilmesidir. Ufalanması ya da toz haline getirilmesi insanlar için daha faydalı olmaktadır.

Zaten bütün hali sindirilemediği için pek bir fayda sağlamaz. Uygun hale getirildikten sonra zeytin çekirdeğinin faydaları insanlar için oldukça önemlidir.

Birçok kişinin bildiği gibi zeytin çekirdeği kabızlık ve hemoroit üzerinde etkilidir. Bunun yanı sıra antioksidan özellikler göstermesinden dolayı kansere karşı da etkili bir silahtır. Zaman zaman tüketilmesi hem yararlı hem de tavsiye edilen bir durumdur.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.