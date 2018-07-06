THY - İmaj
0553 313 94 23

Zeytin çekirdeği yutmak zararlı mıdır?

İnsanların günlük hayatlarında yaptıkları hataların başında zeytin çekirdeğini yutmak da yer alır. Öncelikli olarak bilinmesi gereken zeytinin ve zeytin çekirdeğinin insanlara sağladığı faydalardır.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:33
Zeytin çekirdeği yutmak zararlı mıdır?

Fakat nasıl olsa zeytinin çekirdeğinin de faydası var denip direkt olarak yutulmamalıdır. Çünkü birçok uzmana göre zeytin çekirdeği yutmak insanlara yarardan çok zarar getirmektedir. Herkesin bunun bilincinde olup ona göre hareket etmesi gerekmektedir.

Zeytin çekirdeğinin özellikle hemeroid problemi üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir. Buna dayanarak da kulaktan kulağa zeytinin çekirdekleri ile beraber yenmesi söylenmektedir. Fakat bu doğru bir düşünce değildir. Çok fazla zeytin çekirdeği yutmanın ciddi sağlık problemlerine bile yol açabileceği belirtilmektedir.

Genel olarak böyle bir düşüncenin yayılmasındaki sebebin hemoroiti olanların doktora gitmeye utanmasından kaynaklandığı ifade edilmektedir. Ancak, böyle bir faydası olsa bile yutulduğunda neler olabileceği kimsenin aklına gelmemektedir.

İlk olarak zeytin çekirdeği hakkında bilinmesi gereken iki ucunun da sivri olduğudur. Hal böyle olunca da mide tarafından zeytin çekirdekleri öğütülemez. Direkt olarak midede kalabilir ya da bağırsaklara hiçbir değişikliğe uğramadan gider.

İki ucu da sivri olduğu için bağırsaklara zarar vermesi hiç de zor değildir, sindirim sistemi üzerinde problemler meydana gelebilmektedir. Bu durumun iyice dikkate alınması gerekir. Hatta hemeroiti olan kişilerin yaralarına bile zarar verebilmesi söz konusudur. Bu yüzden de zeytinin çekirdeklerinin yutulmaması gerekmektedir.

Yapılması gereken zeytin çekirdeğinin insanın doğal metabolizmasına uygun hale getirildikten sonra tüketilmesidir. Ufalanması ya da toz haline getirilmesi insanlar için daha faydalı olmaktadır.

Zaten bütün hali sindirilemediği için pek bir fayda sağlamaz. Uygun hale getirildikten sonra zeytin çekirdeğinin faydaları insanlar için oldukça önemlidir.

Birçok kişinin bildiği gibi zeytin çekirdeği kabızlık ve hemoroit üzerinde etkilidir. Bunun yanı sıra antioksidan özellikler göstermesinden dolayı kansere karşı da etkili bir silahtır. Zaman zaman tüketilmesi hem yararlı hem de tavsiye edilen bir durumdur.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:33
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. zeytin çekirdeği
  5. çekirdek
  6. zeytin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FSM Köprüsü'nde bir kişi Boğaz'a atladı!
    1. FSM Köprüsü'nde bir kişi Boğaz'a atladı!
    2. TFF duyurdu! Süper Lig'de yeni dönem..
    3. Laktozsuz sütü kimler içebilir?
    4. YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve..
    5. 2018 Dünya Kupası final maçını Cüneyt..
    6. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    7. İzmir lise taban puanları 2018 İzmir..
    8. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
    9. Babel açıkladı: Sezon sonunda...
    10. Destici: Öküz öldü ittifak bozuldu
    11. Ayrılığı resmen açıkladı!
    12. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kuzey..
    13. Açık lise sınav soruları 2018 MEB AÖL..
    14. Rusya'dan ABD'ye misilleme geldi
    15. Erdoğan ve Nazarbayev'den ortak karar!
    16. Yemen'de ordu güçleri Saada'ya ilerliyor
    17. Şahin Alpay kimdir? Zaman Gazetesi..
    18. Cep telefonu kullanımında Avrupa'da..
    19. Şahin Alpay Ali Bulaç Mümtazer Türköne..
    20. Otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
    Baykal ısrar edince ortaya çıktı! Bu akşam ya da yarın...
    Baykal ısrar edince ortaya çıktı! Bu akşam ya da yarın...
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?