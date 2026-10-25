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Gündem Zeytin bahçesine giren otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Gündem

Zeytin bahçesine giren otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

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Zeytin bahçesine giren otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkarak zeytin bahçesine dalan otomobilin çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti.

A.K. idaresindeki 27 BBS 915 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki zeytin bahçesine giren araç, orada bulunan M.A'ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, M.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

M.A'nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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