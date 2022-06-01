Zeynep Tunuslu kimdir nereli? Zeynep Tunuslu hayatı biyografisi
Zeynep Tunuslu kimdir merak edilen konular arasında geliyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Zeynep Tunuslu oldu. Zeynep Tunuslu’nun mesleği ve ne iş yaptığı araştırılanlar arasında. Peki, Zeynep Tunuslu kimdir? Zeynep Tunuslu kaç yaşında? Zeynep Tunuslu’nun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...
Zeynep Tunuslu, 27 Mayıs 1962, Ankara’da doğdu. 12 Mart Muhtırası'nı gerçekleştiren generaller arasındaki Muhsin Batur'un emir subayı, Kurmay Albay Mustafa Kemal Tunusluoğlu ile Ayla Tunusluoğlu çiftinin iki çocuğundan biridir. 1980 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun oldu ve Hacettepe Üniversitesi İngiliz filolojisi bölümünü, 1980 Darbesi sonrası dönemde bırakmak zorunda kaldı.
Zeynep Tunuslu ne iş yapıyor?
Tunusluoğlu, üniversite eğitimini yarıda bıraktıktan sonra Milano'ya gitti. Milano'dan döndükten sonra tekstil sektöründe çalışmaya başladı. 1993 yılında Uzay Heparı ile evlenen Tunuslu'nun Uzay Kanat isminde bir oğlu bulunmaktadır.
Show Tv'nin Sunduğu 2011 Survivor Ünlüler-Gönüllüler programında ünlüler adasında yarışmış ve elenmiştir. Volkan Karataş'ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı 2014 yapımı psikolojik kısa film olan Kelebeğin İkinci Günü'nde başrol oynadı.