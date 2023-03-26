Zeynep Oral, Türkiye’ye kinini böyle kustu! Hadi oradan be kokona

Cumhuriyet gazetesinin AK Parti'ye ve AK Parti'ye oy verenlere saldırmayı görev bilen yazarı Zeynep Oral, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi.

Sürekli ahlaksızlığı pompalayıp, kadınlara "iffetsizliği" aşılamaya çalışan Oral, memleketin halinden "şikayet" ettiği yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Nasıl bir memleket bu! Nasıl bir devlet! Nasıl bir hükümet! Nasıl bir adalet!

(…) Hak, hukuk, adaletsizlikteki şiddet, ülkeyi yönetenlerin / yönetemeyenlerin dilindeki şiddet, her çevreye bulaşıyor, yayılıyor.

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(…) E baştaki bu kadar rahat küfür edip durursa, alttakilere de bulaşıyor. (…)"