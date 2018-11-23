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Zeynel Abidin Beyazgül Kimdir nereli ve kaç yaşında?

Zeynel Abidin Beyazgül’ün kim olduğu merak ediliyor. 2015 yılından 24 Haziran 2018 seçimlerine kadar AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini yürüten Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için görevinden istifa etti. Zeynel Abidin Beyazgül, 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanı, 2012-2014 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulundu. İsmi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Zeynel Abidin Beyazgül biyografisi

23 Kasım 2018 Cuma 15:26
Zeynel Abidin Beyazgül Kimdir nereli ve kaç yaşında?

Zeynel Abidin Beyazgül’ün kim olduğu merak ediliyor. 2015 yılından 24 Haziran 2018 seçimlerine kadar AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini yürüten Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için görevinden istifa etti. 

Zeynel Abidin Beyazgül, 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanı, 2012-2014 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulundu. İsmi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Zeynel Abidin Beyazgül biyografisi

Zeynel Abidin Beyazgül Kimdir?

1957 yılında Şanlıurfa'da doğan Zeynel Abidin Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1985-1996 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 09.09.1996 tarihinde İncesu Noteri olarak mesleğe başlayan Zeynel Abidin Beyazgül, daha sonra sırasıyla Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci ve Malatya 2'nci Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 01.04.2013 tarihinde atandığı Şanlıurfa 5'inci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Zeynel Abidin Beyazgül, aynı zamanda 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanı, 2012-2014 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak idari görevlerde bulundu. AK Parti Genel Merkezi, 4 Ocak 2015 tarihinde yapılan Şanlıurfa Kongresi ile Yusuf Eğilmez’in yerine AK Parti Şanlıurfa il başkanı olmuş, 26 Ocak 2018 tarihinde yapılan kongrede güven tazelemiş, 24 Haziran 2018 Milletvekilleri seçimlerinde Aday olabilmek için İstifa etmişti.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:26
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