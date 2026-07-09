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Spor Fenerbahçe’den forvet takviyesi! Shavon Shields ile 2 yıllık imza
Spor

Fenerbahçe’den forvet takviyesi! Shavon Shields ile 2 yıllık imza

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Fenerbahçe’den forvet takviyesi! Shavon Shields ile 2 yıllık imza

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında son olarak Olimpia Milano forması giyen Shavon Shields’i 2 yıllığına renklerine bağladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına Shavon Shields hamlesiyle devam etti. Fenerbahçe, Trent Forrest’in ardından son olarak Olimpia Milano forması giyen Amerika asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

 

Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Anlaşmanın Kulübümüze ve Shavon Shields’e hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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