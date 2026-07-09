100 bin yetmez 200 bin daha getir! Bolu'da rüşvete de zam yapmışlar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Tanju Özcan’ın da aralarında olduğu 6’sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı 178 sayfalık iddianamede sanıklara yönelik ‘İrtikap’, ‘İrtikaba teşebbüs’, ‘Rüşvet alma’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet’, ‘İrtikaba yardım’, ‘Rüşvete aracılık’, ‘Yalan tanıklık’ ve ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından ceza istendi. İddianame, Bolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşması pazartesi günü başladı. Duruşmanın görüldüğü spor salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen duruşmanın ilk 3 gününde sanıklar üzerlerine atılı suçlamalar hakkında savunmalarını yaptı. Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık, davanın 4’üncü gününde duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada kafe ruhsatı için BOLSEV’e bağış yapıldığı iddiasıyla ilgili müşteki olarak ifade veren Muhsin Karadayı, yönetmelik gereği kafeye ruhsat çıkmayacağını ve üzerine alamayacağını öğrendiğini belirterek, “Belediyeden kaçak yıkım ruhsatlı yerin yıkılacağı söylendi. Belediye ile arası iyi diye Mustafa Altındal’a gittik ve durumumuzu anlattık. Kaçak yapı ile ilgili gerekli izinlerin daha önce alındığını onların da bu izinleri aldıysa benim de alabileceğimi söyledi. Tanju Özcan’ın yanına gittik ve durumu anlattık. Kendisi de ‘Yapılacak bir şey varsa yapsınlar’ dedi. Mustafa Altındal, bunun için ne kadar bağış yapabileceğimizi sordu. O da BOLSEV aracılığıyla bunun yapılabileceğini söyledi. Altındal, başkanı olduğu kooperatif binasına 100 bin TL getirmemi istedi ve parayı bıraktık. 2 ay sonra Altındal tarafından tekrar belediyeye yönlendirildik. Belediyeye gittiğimde ruhsat verilemeyeceği ifade edildi. Bir pazar günü arandık ve 200 bin TL paranın nakit olarak kooperatif binasına getirmem istedi. Olaydan 2 hafta sonra da bu soruşturmalar başladı” dedi.