Hastaneden taburcu edilmişti! Ağaçtan düşen yaşlı adam evinde ölü bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bolu’da ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan 79 yaşındaki İsmail Koç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi; Koç sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.
Bolu’da ıhlamur toplarken ağaçtan düşen İsmail Koç’tan sabah saatlerinde acı haber geldi.
Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartman dairesinde tek başına yaşayan İsmail Koç, dün ıhlamur toplamak amacıyla çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koç, akşam saatlerinde taburcu edildi. Evine dönen İsmail Koç, bu sabah yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, İsmail Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.