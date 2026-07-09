CHP ekmeklerinden etti! İBB binasında emekçi eylemi

Seçim dönemlerinde meydanlarda “kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak” diyerek namus sözü veren CHP'li İBB yönetimi, göreve geldikten sonra binlerce işçiyi sokağa atarak maskesini bir kez daha düşürdü.

Ortaya çıkan resmi verilere göre, Ekrem İmamoğlu döneminde İBB ve iştirak şirketlerinden toplam 13 bin 312 emekçi haksız gerekçelerle işten çıkarılırken, boşalan kadrolara ise liyakat gözetilmeksizin tam 44 bin 995 kişi alındı.

İBB ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Haksız yere kapı önüne konulan ve yuvaları yıkılma noktasına gelen mağdur işçiler, uğradıkları bu haksızlığı dile getirmek ve haklarını aramak üzere bugün Saraçhane'deki İBB merkez binası önünde bir kez daha toplandı.

Sloganlar atarak CHP’li yönetimin zulmünü protesto eden emekçiler, belediyedeki kadrolaşma ve peşkeş düzenine sert tepki gösterdi.