CHP ekmeklerinden etti! İBB binasında emekçi eylemi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İBB’deki asrın yolsuzluğu devam ederken, Ekrem İmamoğlu döneminde belediyenin iştirak şirketinden kovulan ve ekmeğinden edilen emekçiler, bugün Saraçhane’deki merkez binada eylem yaptı.
Seçim dönemlerinde meydanlarda “kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak” diyerek namus sözü veren CHP'li İBB yönetimi, göreve geldikten sonra binlerce işçiyi sokağa atarak maskesini bir kez daha düşürdü.
Ortaya çıkan resmi verilere göre, Ekrem İmamoğlu döneminde İBB ve iştirak şirketlerinden toplam 13 bin 312 emekçi haksız gerekçelerle işten çıkarılırken, boşalan kadrolara ise liyakat gözetilmeksizin tam 44 bin 995 kişi alındı.
İBB ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Haksız yere kapı önüne konulan ve yuvaları yıkılma noktasına gelen mağdur işçiler, uğradıkları bu haksızlığı dile getirmek ve haklarını aramak üzere bugün Saraçhane'deki İBB merkez binası önünde bir kez daha toplandı.
Sloganlar atarak CHP’li yönetimin zulmünü protesto eden emekçiler, belediyedeki kadrolaşma ve peşkeş düzenine sert tepki gösterdi.
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